01 августа 2023, 06:50

Саперы нашли более 60 мин в Азербайджане

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В районах, которые по итогам осенней войны 2020 года перешли под контроль Азербайджана, саперы нашли 68 мин и 160 неразорвавшихся боеприпасов за неделю.

Как сообщал "Кавказский узел", с ноября 2020 года по конец июля в зоне карабахского конфликта на минах подорвались 303 жителя Азербайджана. Такую статистику приводит МИД страны.

Агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) 31 июля отчиталось о разминировании территорий, которые по итогам осенней войны 2020 года перешли под контроль Азербайджана, пишет oxu.az.

По данным организации, в период с 23 по 29 июля были проведены работы по разминированию в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах. Здесь были обнаружены и обезврежены 61 противопехотная и семь противотанковых мин, а также 160 неразорвавшихся боеприпасов. Всего с ноября 2020 года от мин и боеприпасов очищено более 516 га земли, информирует caliber.az.

13 октября 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин. Что на разминирование этих земель понадобится 30 лет, а затраты он оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания в рамках Программы развития ООН дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов – в июне 2022 года и в сентябре 2021 года.

Разминирование территорий в Нагорном Карабахе может занять годы, сбор и обезвреживание боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали в декабре 2020 года опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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Примечание:

"Азербайджанские саперы отрапортовали о пяти минах-ловушках в Нагорном Карабахе", "Скончался раненый в ходе артобстрела житель Армении", "Азербайджанские военные эксперты оценили значимость занятых Азербайджаном высот".

Автор: "Кавказский узел"

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