Власти Дагестана признали проблему с долгами за вывоз мусора

31 июля 2023, 07:11

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Низкая собираемость платежей за вывоз мусора является одной из наиболее актуальных проблем в Дагестане, заявил премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он поручил подчиненным повысить собираемость с жителей оплаты за вывоз отходов.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 октября 2022 года Российский экологический оператор (РЭО) информировал, что собираемость платежей за вывоз мусора в Дагестане составляет около 60 процентов, а взыскание долгов затруднено из-за отсутствия доступа к данным абонентов.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов 30 июля провел совещание в ходе которого обратил внимание временно исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии республики Александра Зимина на проблему с собираемостью платежей с жителей за вывоз мусора.

В Дагестане одной из наиболее актульных проблем остается слабая платежная дисциплина за вывоз мусора, что оказывает финансовую нагрузку на регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами, сказал Абдулмуслимов, слова которого 30 июля привело РИА "Дагестан".

Глава правительства республики поручил министру экологии Дагестана обеспечить повышение собираемости платежей за вывоз мусора с жителей.

Напомним, жители Дагестана неоднократно жаловались на проблему с вывозом мусора и стихийные свалки. 3 ноября 2021 года стало известно, что в реке Аварское Койсу было обнаружено 10 мешков медицинских отходов, в частности, использованных шприцев и систем для внутривенного вливания. В загрязнении реки сознался водитель грузовика.

25 мая текущего года активисты сняли на видео скопление мусора на поверхности Чиркейского водохранилища. По их словам, обращения к властям с просьбой очистить водоем от бытовых отходов не дали результатов. Пользователи соцсети, просмотревшие этот ролик, возложили вину за загрязнение водохранилища на предпринимателей, организовавших прогулки на катерах для туристов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.