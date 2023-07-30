30 июля 2023, 03:53

ФИФА разрешила "Ростову" регистрировать новичков

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Запрет регистрировать новых футболистов снят с футбольного клуба "Ростов", на матче с питерским "Зенитом", который завершился ничьей, ростовчане заявили семерых новичков.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля Международная федерация футбола (ФИФА) запретила футбольному клубу "Ростов" регистрацию новых футболистов. Это произошло из-за проблем с переводом денег "Норрчепингу" за трансфер нападающего Понтуса Алмквиста.

ФИФА сняла с футбольного клуба "Ростов" запрет на регистрацию новичков, пишет 29 июля 1rnd.ru.

Снять запрет помог президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, рассказал главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. По его словам, Алаев включился в проблему еще до того, как он ней сообщило руководство клуба. "Не совсем знаю, как это происходило", - приводит его слова ТАСС.

На прошедшем 29 июля домашнем матче с питерским "Зенитом" ростовский клуб заявил сразу семерых новичков. Матч завершился вничью, гол за гостей забил Матео Кассьерра, за хозяев - Николай Комличенко в добавочное время с пенальти, пишет 161.ru.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

30 июля 2023, 02:54

  • Участники акции в Степанакерте потребовали вернуть Хачатряна домой

    Акция протеста прошла перед зданием офиса Международного комитета Красного Креста в Степанакерте. Ее участники потребовали вернуть на родину Вагифа Хачатряна, задержанного на азербайджанском КПП. Сотрудники МККК обещали сделать все возможное для этого, как и российские миротворцы, к которым также обратились родные Хачатряна.

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