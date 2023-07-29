Сельчане в Грузии пожаловались на отсутствие газа и плохие дороги

29 июля 2023, 17:20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители грузинского села Горди перекрыли дорогу, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. В селе нет газа и происходят перебои с подачей электричества, разрушаются дороги, а ремонт школы затянулся, заявили участники протеста.

Жители села Горди в муниципалитете Хони сегодня перекрыли дорогу в знак протеста против разрушающейся инфраструктуры, сообщил телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

По словам жителей, в их домах три раза в неделю нет электроэнергии и не проведен газ. Также разрушаются дороги в населенном пункте, а ремонт местной школы затянулся.

"Уже почти три года идет ремонт сельской школы, из-за чего ученикам приходится учиться в сложных условиях", - пожаловался в телесюжете один из сельчан.

"Я должен уехать из деревни, чтобы у моих детей была нормальная школа, чтобы мои дети занимались спортом, чтобы иметь возможность развиваться", - сказал в эфире телеканала другой местный житель.

По словам протестующих, хотя село Горди является туристической зоной вблизи каньона Окаце, туристическая инфраструктура также не развита. "В селе нет элементарно газа, инфраструктура не устроена. На тропах нет мусорных баков, ничего не сделано для туристов", - пожаловалась в телесюжете жительница Горди.

"Если человек живет в деревне, у него должны быть средства к существованию и элементарные удобства. В первую очередь должен быть газ", - сказал другой протестующий.

В акции протеста приняли участие несколько десятков мужчин и женщин разного возраста, следует из телесюжета, размещенного сегодня на сайте телеканала "Мтавари".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.