Участники акции протеста в Горди. Кадр телесюжета компании "Мтавари" https://mtavari.tv/news/131367-sopel-gorshdi-mosakhleobam-gza-gadaketa-isini

29 июля 2023, 17:20

Сельчане в Грузии пожаловались на отсутствие газа и плохие дороги

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Жители грузинского села Горди перекрыли дорогу, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. В селе нет газа и происходят перебои с подачей электричества, разрушаются дороги, а ремонт школы затянулся, заявили участники протеста.

Жители села Горди в муниципалитете Хони сегодня перекрыли дорогу в знак протеста против разрушающейся инфраструктуры, сообщил телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

По словам жителей, в их домах три раза в неделю нет электроэнергии и не проведен газ. Также разрушаются дороги в населенном пункте, а ремонт местной школы затянулся.

"Уже почти три года идет ремонт сельской школы, из-за чего ученикам приходится учиться в сложных условиях", - пожаловался в телесюжете один из сельчан.

"Я должен уехать из деревни, чтобы у моих детей была нормальная школа, чтобы мои дети занимались спортом, чтобы иметь возможность развиваться", - сказал в эфире телеканала другой местный житель.

По словам протестующих, хотя село Горди является туристической зоной вблизи каньона Окаце, туристическая инфраструктура также не развита. "В селе нет элементарно газа, инфраструктура не устроена. На тропах нет мусорных баков, ничего не сделано для туристов", - пожаловалась в телесюжете жительница Горди.

"Если человек живет в деревне, у него должны быть средства к существованию и элементарные удобства. В первую очередь должен быть газ", - сказал другой протестующий.

В акции протеста приняли участие несколько десятков мужчин и женщин разного возраста, следует из телесюжета, размещенного сегодня на сайте телеканала "Мтавари".

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Примечание:

"Активисты потребовали восстановить роддом в высокогорной Аджарии", "Жители грузинского поселка пожаловались на качество водоснабжения", "Жители Зегдулети потребовали вернуть им пастбища".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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