29 июля 2023, 05:51

Власти Южной Осетии освободили двух граждан Грузии

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Два гражданина Грузии, которые были задержаны в январе и были приговорены к шести месяцам колонии за незаконное пересечение границы, отпущены властями Южной Осетии после того, как срок наказания истек.

Как ранее сообщал "Кавказский узел", жителей Грузии регулярно задерживают в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы. К примеру, силовики из Южной Осетии задержали шесть жителей Грузии у линии разграничения около села Меджврисхеви в Горийском муниципалитете, сообщила СГБ 7 июля. Одному задержанному удалось скрыться. 10 июля задержанные были освобождены.

Комитет государственной безопасности Южной Осетии сообщил 28 июля об освобождении двух граждан Грузии, которые были задержаны в начале января текущего года "за нарушение режима государственной границы", сообщает "Рес".

По данным ведомства, житель поселка Гугутианткари Горийского муниципалитета Серго Гугутишвили и житель Тбилиси Тамаз Кахабришвили "намеренно перешли югоосетино-грузинскую границу в окрестностях населенного пункта Кулбит Цхинвальского района". Они были признаны виновными в незаконном пересечении границы и приговорены к шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. 28 июля срок наказания истек и их передали грузинской стороне.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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Примечание:

"Жители Ленингорского района получили возможность выехать в Грузию", "Грузия потребовала от Южной Осетии отпустить жителей Ахалгори на лечение", "Южная Осетия открыла пункты пропуска на границе с Грузией".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 июля 2023, 04:52

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