28 июля 2023, 02:18

Подполковник Ара Мхитарян умер в ереванском госпитале

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Офицер Ара Мхитарян, жестоко избитый в драке с участием чиновников в 2019 году, скончался, так и не выйдя из комы. 

Как сообщал "Кавказский узел", подполковник Ара Мхитарян получил тяжелые травмы во время драки между военнослужащими и сотрудниками администрации Вайоцдзорской области 18 сентября 2019 года в Ехегнадзоре. После избиения Мхитарян впал в кому. По обвинению в избиении Мхитаряна были арестованы помощник губернатора Вайоцдзорской области Армении Арутюн Григорян и его брат Завен Григорян, однако последний был затем отпущен под залог. В январе 2022 года Арутюн Григорян получил пять лет тюрьмы.

Ара Мхитарян скончался 27 июля в военном госпитале в Центральном клиническом военном госпитале "Мурацан" в Ереване. Об этом сообщил журналистам его брат Карен Мхитарян.

По словам брата, Ара Мхитарян находился в "Мурацане" в последние месяцы жизни. Подполковник находился в коме почти четыре года, после избиения в Ехегнадзоре он так и не пришел в сознание, передал корреспондент "Кавказского узла".  

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Примечание:

"Состояние избитого в Армении Ары Мхитаряна ухудшилось", "Арестован второй обвиняемый в избиении Ары Мхитаряна", "Губернатор Вайоцдзорской области объявил об отставке после скандала с избиением офицера".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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