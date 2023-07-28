Подполковник Ара Мхитарян умер в ереванском госпитале

28 июля 2023, 02:18

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Офицер Ара Мхитарян, жестоко избитый в драке с участием чиновников в 2019 году, скончался, так и не выйдя из комы.

Как сообщал "Кавказский узел", подполковник Ара Мхитарян получил тяжелые травмы во время драки между военнослужащими и сотрудниками администрации Вайоцдзорской области 18 сентября 2019 года в Ехегнадзоре. После избиения Мхитарян впал в кому. По обвинению в избиении Мхитаряна были арестованы помощник губернатора Вайоцдзорской области Армении Арутюн Григорян и его брат Завен Григорян, однако последний был затем отпущен под залог. В январе 2022 года Арутюн Григорян получил пять лет тюрьмы.

Ара Мхитарян скончался 27 июля в военном госпитале в Центральном клиническом военном госпитале "Мурацан" в Ереване. Об этом сообщил журналистам его брат Карен Мхитарян.

По словам брата, Ара Мхитарян находился в "Мурацане" в последние месяцы жизни. Подполковник находился в коме почти четыре года, после избиения в Ехегнадзоре он так и не пришел в сознание, передал корреспондент "Кавказского узла".

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