Активисты потребовали восстановить роддом в высокогорной Аджарии

27 июля 2023, 17:20

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Минздрав Грузии должен обеспечить работу родильного отделения в высокогорном аджарском муниципалитете Хуло, так как транспортировка рожениц в больницы по горным дорогам несет риск их здоровью, заявили представители "Центра социальной справедливости" и профсоюза "Сеть солидарности".



НПО "Центр социальной справедливости" и профсоюз "Сеть солидарности" в совместном заявлении призвали министерство здравоохранения и социальной защиты Грузии открыть родильное отделение в высокогорном муниципалитете Хуло. В Хуло, где проживает более 23 000 человек, нет родильного отделения, а в муниципалитете больше нет гинекологов. Из-за этого женщины не могут получать базовые медицинские услуги, что угрожает их здоровью. "Нужно учесть практику местного населения, которая связана с проживанием в высокогорье летом. Для беременных женщин нахождение в горах опасно, но когда им становится трудно получить надлежащие услуги в центре муниципалитета, это удваивает риск", - говорится в заявлении.

Как рассказала ТВ Формула лидер профсоюза "Сеть солидарности" Софо Джапаридзе, в муниципалитете Хуло достаточно плохие дороги. "Даже здоровому человеку может стать плохо, а что говорить о беременной женщине. К тому же если женщину перевезет в Батуми, то членам ее семьи прийдется снимать квартиру в Батуми, что очень недешево. Многие семьи не могут себе это позволить", - перевел корреспондент "Кавказского узла" ее слова.

Родильное отделение в "Эвекс Клиник" в Хуло было закрыто в связи с малым количеством родов - по данным за 2022 год в среднем в месяц в него обращались 2-3 человека. С 1 июня в больнице прекратили работу врачи акушеры-гинекологи. До упразднения родильного отделения работающие там сотрудники и гинекологи не имели достойных условий труда, их требования о повышении заработной платы не были удовлетворены, говорится в совместном заявлении "Центра социальной справедливости" и профсоюза.

Репродуктивные права женщин защищены как Конституцией и законодательством Грузии, так и международными и региональными соглашениями в области прав человека, ратифицированными Грузией. "Среди них право на здоровье признано Всемирной организацией здравоохранения, Всеобщей декларацией прав человека и Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах ", - подчеркивается в заявлении.

Юрист профсоюза "Сеть солидарности" Нанка Гогохия отметила, что проблемы с родильными отделениями есть во многих высокогорных муниципалитетах, в частности, в Цаленджихе. По ее словам, в одной из клиник ей заявили что родильное отделение невыгодно, так как будущие матери "все равно едут в Кутаиси и Тбилиси". "Однако, это еще одна задача, связанная с низким профессионализмом или низким качеством обслуживания в сфере медицины", - написала она в комментарии к заявлению, опубликованном на странице профсоюза в Facebook*.

Генеральный секретарь профсоюза "Сеть солидарности" Реваз Телия-Каранадзе считает, что проблема может быть связана с принадлежностью клиник. "Дочерняя компания "Эвекс" "Банк Грузии" владеет более 50% клиник! Банки не могут владеть медициной! Здравоохранение не может быть бизнесом, который ищет только прибыль а, медицинский персонал эксплуатируется и правами пациентов пренебрегают! Здравоохранение - наше право!", - написал он на своей странице в соцсети Facebook*.

"Кавказский узел" также писал, что 2 апреля сотрудники крупнейшей в Грузии государственной больницы – Центральной университетской клиники имени Кипшидзе (Республиканской больницы) – провели в Тбилиси акцию протеста, на которой выступили против реорганизации медучреждения и сноса его здания. 3 апреля замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния пообещала протестующим представить новую концепцию клиники и встречу с главой Минздрава. В ответ врачи заявили, что будут протестовать до тех пор, пока не выполнят все их требования. На восьмой день протестов глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили встретился с врачами Республиканской больницы в Тбилиси, после ознакомления с новой концепцией больницы врачи согласились прекратить акции протеста.

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