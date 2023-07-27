27 июля 2023, 17:20

Активисты потребовали восстановить роддом в высокогорной Аджарии

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Минздрав Грузии должен обеспечить работу родильного отделения в высокогорном аджарском муниципалитете Хуло, так как транспортировка рожениц в больницы по горным дорогам несет риск их здоровью, заявили представители "Центра социальной справедливости" и профсоюза "Сеть солидарности".

НПО "Центр социальной справедливости" и профсоюз "Сеть солидарности" в совместном заявлении призвали министерство здравоохранения и социальной защиты Грузии открыть родильное отделение в высокогорном муниципалитете Хуло. В Хуло, где проживает более 23 000 человек, нет родильного отделения, а в муниципалитете больше нет гинекологов. Из-за этого женщины не могут получать базовые медицинские услуги, что угрожает их здоровью. "Нужно учесть практику местного населения, которая связана с проживанием в высокогорье летом. Для беременных женщин нахождение в горах опасно, но когда им становится трудно получить надлежащие услуги в центре муниципалитета, это удваивает риск", - говорится в заявлении.

Как рассказала ТВ Формула лидер профсоюза "Сеть солидарности" Софо Джапаридзе, в муниципалитете Хуло достаточно плохие дороги. "Даже здоровому человеку может стать плохо, а что говорить о беременной женщине. К тому же если женщину перевезет в Батуми, то членам ее семьи прийдется снимать квартиру в Батуми, что очень недешево. Многие семьи не могут себе это позволить", - перевел корреспондент "Кавказского узла" ее слова.

Родильное отделение в "Эвекс Клиник" в Хуло было закрыто в связи с малым количеством родов - по данным за 2022 год в среднем в месяц в него обращались 2-3 человека. С 1 июня в больнице прекратили работу врачи акушеры-гинекологи. До упразднения родильного отделения работающие там сотрудники и гинекологи не имели достойных условий труда, их требования о повышении заработной платы не были удовлетворены, говорится в совместном заявлении "Центра социальной справедливости" и профсоюза.

Репродуктивные права женщин защищены как Конституцией и законодательством Грузии, так и международными и региональными соглашениями в области прав человека, ратифицированными Грузией. "Среди них право на здоровье признано Всемирной организацией здравоохранения, Всеобщей декларацией прав человека и Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах ", - подчеркивается в заявлении.

Юрист профсоюза "Сеть солидарности" Нанка Гогохия отметила, что проблемы с родильными отделениями есть во многих высокогорных муниципалитетах, в частности, в Цаленджихе. По ее словам, в одной из клиник ей заявили что родильное отделение невыгодно, так как будущие матери "все равно едут в Кутаиси и Тбилиси". "Однако, это еще одна задача, связанная с низким профессионализмом или низким качеством обслуживания в сфере медицины", - написала она в комментарии к заявлению, опубликованном на странице профсоюза в Facebook*.

Генеральный секретарь профсоюза "Сеть солидарности" Реваз Телия-Каранадзе считает, что проблема может быть связана с принадлежностью клиник. "Дочерняя компания "Эвекс" "Банк Грузии" владеет более 50% клиник! Банки не могут владеть медициной! Здравоохранение не может быть бизнесом, который ищет только прибыль а, медицинский персонал эксплуатируется и правами пациентов пренебрегают! Здравоохранение - наше право!", - написал он на своей странице в соцсети Facebook*.

"Кавказский узел" также писал, что 2 апреля сотрудники крупнейшей в Грузии государственной больницы – Центральной университетской клиники имени Кипшидзе (Республиканской больницы) – провели в Тбилиси акцию протеста, на которой выступили против реорганизации медучреждения и сноса его здания. 3 апреля замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния пообещала протестующим представить новую концепцию клиники и встречу с главой Минздрава. В ответ врачи заявили, что будут протестовать до тех пор, пока не выполнят все их требования. На восьмой день протестов глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили встретился с врачами Республиканской больницы в Тбилиси, после ознакомления с новой концепцией больницы врачи согласились прекратить акции протеста.

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Примечание:

"Родители больных детей добились от властей Грузии решения по лечению ахондроплазии", "Сотрудники тбилисских клиник поддержали протест коллег из Республиканской больницы", "Родители больных детей потребовали от Минздрава Грузии обеспечить их лекарствами".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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27 июля 2023, 16:28

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27 июля 2023, 14:57

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