Сочинцы остались без воды после оползня

27 июля 2023, 14:13

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Жители девяти сочинских поселков остаются без воды после оползня и аварии на магистральной сети.

В результате оползня прорвало магистральную сеть села Нижняя Хобза и населенные пункты Лазаревского района остались без воды, сообщили в "Водоканале" Сочи.

Изначально в зону отключения попали 15 поселков Лазаревского района, в однако в шесть из их подача воды восстановлена - это оловинки, Беранды, Детляжки, Шексны, Вардане и Якорной Щели. Еще девять поселков остаются без воды, пишет сегодня со ссылкой на сочинский "Водоканал" "Интерфакс".

"Кавказский узел" писал, что в марте режим ЧС был введен в Туапсе из-за активизации сошедшего оползня, в опасной зоне оказались 15 домовладений, где проживает около 70 человек.

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