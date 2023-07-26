Жители Зугдиди на акции протеста потребовали заасфальтировать улицу

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На акцию с требованием положить асфальт в Зугдиди вышли около ста человек.

Участники акции - жители улицы Кутаиси. Они потребовали встречи с представителем мэрии, говорится в эфире "ТВ Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Протестующие заявили, что неоднократно обращались в мэрию Зугдиди с просьбой заасфальтировать улицу Кутаиси, которая соединяет три района, однако ответа не последовало.

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