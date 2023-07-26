26 июля 2023, 10:18

Пожарные отчитались о ликвидации крупного пожара на винзаводе в Тамани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Площадь пожара на складе винзавода в Краснодарском крае составила 900 квадратных метров, он полностью потушен, рапортовали спасатели.

По данным МЧС, пожар начался сегодня ночью на винзаводе в Темрюкском районе. Огонь быстро распространился по зданию из-за высокой горючести содержимого склада.

Через несколько часов пожар был локализован на площади 900 квадратных метров, а затем - в 08:50 мск полностью потушен. В тушении участвовали 65 человек, было задействовано 17 единиц техники, сообщается на сайте управления МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что пожар, предварительно, произошел в результате короткого замыкания, жертв и пострадавших нет. Также он подтвердил, что помещение принадлежит ООО "Кубанская винная компания", пишет РИА "Новости".

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Примечание:

"Экологи перечислили риски для жителей Кубани от пожаров на нефтезаводах", "Глава Кубани сообщил о пожаре на Афипском НПЗ", "Источники выдвинули противоречивые версии о причинах пожара на Ильском НПЗ".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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