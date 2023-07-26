Жители Дагестана пожаловались на подорожание авиабилетов

26 июля 2023, 05:15

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Стоимость авиаперелета в Махачкалу из других городов России с недавних пор значительно выросла, пожаловались жители Дагестана. Депутат Народного собрания республики Зульгимар Тагибов обратился в Федеральную антимонопольную службу с заявлением о необоснованном повышении стоимости авиабилетов.

Опрошенные 25 июля корреспондентом "Кавказского узла" жители Дагестана сообщили, что билеты на авиаперелеты сильно подорожали за последнее время.

Махачкалинец Камиль рассказал, что в начале июля прилетел из Сургута в Махачкалу прямым рейсом, заплатив более 22 тысяч рублей. По его словам, в Махачкалу он летел прямым рейсом, тогда как в аэропорты соседних республик прямых рейсов нет.

Камиль уже пять лет летает маршрутом Сургут - Махачкала, и за последние два года стоимость билета на прямой рейс выросла почти на 40%. «Последние два сезона цены на билеты поднялись практически на 30-40 процентов», - отметил он, подчеркнув, что год назад стоимость билета 13-14 тысяч рублей, а в этом году он не смог найти билет дешевле 22 тысяч рублей. По его словам, стоимость перелета с пересадкой в Москве была еще дороже.

Камиль связал высокие цены на авиаперелеты с большим количеством туристов, которые приезжают в Дагестан из других регионов России.

Депутат Народного собрания Дагестана Зульгимар Тагибов обратился в республиканское управления Федеральной антимонопольной службы с требование разобраться с необоснованным повышением стоимости авиабилетов на рейсы в Махачкалу из других городов России. По его словам, в одном самолете могут лететь пассажиры, купившие билеты за три тысяч рублей и за тридцать тысяч, пишет "Мирмол". УФАС Дагестана обратилось в центральный аппарат из-за высоких цен, усмотрев в этом признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщает телеграм-канал "Экономика Дагестана".

Житель Махачкалы Магомед рассказал, что недавно также летал в Москву, а затем вернулся в Махачкалу. Билет в обе стороны ему обошелся в 21 тысяч рублей. При этом Магомед затруднился сравнить стоимость билета с прошлыми годами, так как ранее не летал в Москву в летний сезон. Однако сравнить стоимость билета с другими сезонами может. «Обычно когда я летал, было дешевле раза в два», - сказал Магомед.

Махачкалинец Сулейман рассказал, что добирался из Махачкалы до Сочи вместе с многочисленными родственниками на отдых. По его словам, билеты из Махачкалы в Сочи туда и обратно для семи человек обошлось в 95 тысяч рублей. Сулейман считает, что данная цена для такого количества людей ожидаема и приемлема. «Но мы купили эти билеты заранее за две недели до поездки», - добавил он.

Идрис прилетел из Москвы в Махачкалу в начале, купив билет за 12 500 рублей. По его словам, это был самый дешевый билет и при планировании поездки он пользовался программой по поиску билетов. Идрис считает, что цены на авиабилеты еще будут расти на фоне туристического сезона и количества туристов, прибывающих в республику. «Поскольку сейчас туристический сезон, наблюдается повышенный спрос на нашем направлении. В результате цены закономерно еще пойдут вверх», - считает он.

Все авиакомпании работают по системе динамичного ценообразования, когда стоимость каждого билета определяется спросом, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в УФАС России по Дагестану.

По словам сотрудника ведомства, претензий к определенным авиакомпаниям нет, потому как эта разрешенная система ценообразования. По его словам, самые высокие цены на авиабилеты наблюдаются по маршруту Москва – Махачкала. Установить, насколько повышены цены на авиабилеты, можно только после детальной проверки каждой компании перевозчика. «На этот вопрос можно ответить только после проведения полного анализа расходов и доходов каждой авиакомпании раздельно», - пояснили представитель регионального УФАС.

По его словам, при установлении факта нарушения антимонопольного законодательства ответственность понесут только доминирующие авиакомпании. «Компаниям, занимающим доминирующее положение на рынке (при нарушении антимонопольного законодательства полагаются) оборотные штрафы, к остальным (авиакомпаниям) предъявить претензии невозможно», - пояснили в ведомстве.

По данным сервиса поиска авиабилетов "Авиасейлс", стоимость перелета из Москвы в Махачкалу без пересадки в эконом-классе варьируется от 10 604 рублей (авиакомпания Smartavia) до 19 765 рублей (авиакомпания Аэрофлот). Из Сургута в Махачкалу без пересадок можно только авиарейсом компании "Победа", стоимость билета - 26 947 рублей.

Для сравнения, стоимость перелета из Москвы в Грозный без пересадок варьируется от 8 185 рублей (авиакомпания "Utair") до 14 718 рублей (авиакомпания "Аэрофлот").

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