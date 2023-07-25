Петиция к "Яндексу" напомнила о проблеме сохранения адыгейского языка

25 июля 2023, 21:49

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Петицию с призывом внести адыгейский язык в официальный перечень языков системы "Яндекс", созданную жителем Адыгеи, подписало более 1600 человек. Включение адыгейского языка в систему "Яндекс" поможет его сохранению и популяризации, уверены представители Адыгейского госуниверситета и Международной черкесской ассоциации.

На сайте Change.org создана петиция с призывом внести адыгейский язык в официальный перечень языков системы "Яндекс". За неделю петицию подписали 1 683 человека.

"Адыги - это сильная нация со своей особенной, богатой культурой. И главный стержень нации - это их язык, на котором говорят и в России, и за рубежом достаточное множество людей. Поэтому важно сохранить и укрепить культурные ценности. Добавление языка в систему "Яндекс" (также "Яндекс переводчик", браузер) не только поможет развиваться в культурном плане, но и привлечёт больше пользователей", - говорится в описании петиции.

Общее название единого народа, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев - адыги (или черкесы). Язык адыгов имеет два литературных диалекта — адыгейский и кабардино-черкесский, входящие в абхазо-адыгскую группу северокавказской семьи языков. Письменность адыгов базировалась на общечеркесском алфавите на основе арабской графики. В 1925 году письменность адыгов была переведена на латинскую графическую основу, а в 1937-1938 годах был разработан алфавит на основе кириллицы, говорится в справке "Адыги" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В качестве практического результата в петиции указывается "возможность желающих изучать или практиковаться в этом языке, а также просматривать контент на нём".

Автор петиции "Внесение адыгейского языка в официальный перечень языков системы "Яндекс"" Рустам Крысанов надеется, что внесение адыгейского в систему "Яндекс" привлечет внимание к изучению этого языка.

"Это малая крупица, но она поможет распространению адыгейского языка. Компания достаточно популярная, хоть как-то сможет привлечь внимание людей к нашей богатой культуре. К сожалению, среди адыгов не все знают свой язык как устно, так и письменно. Это сможет вдохновить их на изучение. Да и знающим свой язык будет приятнее перевести, допустим, браузер на родной язык", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Крысанов сам не является адыгом, но самостоятельно стал изучать адыгейский. "Например я, не адыг. Мама лезгинка, папа русский. Я родился и живу в Адыгее и мне захотелось заняться самостоятельно изучением этого языка. Конечно же, первым делом я решил воспользоваться "Яндекс-переводчиком". Для меня это лучшее приложение для переводов, где можно посмотреть и грамматику, и звучание, и использование слова в разных случаях. Очень удобно, но там не было нужного языка. Вот я и решил обратиться в компанию с просьбой", - отметил он.

В "Яндексе" не оставили без внимания просьбу Крысанова, рассказал он. "Петиция потребовалась для того, чтобы показать компании "Яндекс", что народ заинтересован в добавлении адыгейского языка. Для компании важны активные пользователи, которые будут использовать этот язык в их системе. Поэтому эта петиция также повод доказать компании актуальность языка. Я обращался, писал на электронную почту. Мне ответили, что у них в планах увеличить количество языковых пакетов. Они над этим работают", - сообщил автор петиции.

Адыгейский скоро появится в системе "Яндекса", рассказала доцент факультета адыгейской филологии и культуры Адыгейского госуниверситета Зарема Цеева. "Петиция является запоздалой, поскольку внесение адыгейского в систему "Яндекс" уже находится на завершающей стадии. Остались некоторые технические корректировки, и язык будет добавлен в систему. В целом "Яндекс" ведет разработку внесения в систему всех языков народов, проживающих в России", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, петиция стала темой для обсуждений. "Люди обсуждают эту возможность. Внесение языка в целом хорошая инициатива, возможно, она хорошо повлияет на сохранение и развитие адыгейского языка. На этом языке говорит огромное количество людей, но нет статистики, на основании которой можно было бы сказать, сколько сейчас в мире носителей черкесского языка, и сколько из них используют его в повседневной жизни", – отметила она.

При этом, если будет создан "Яндекс-переводчик" для адыгейского языка, то это еще больше поможет развитию и сохранению языка, уверена она."Я считаю, что появление "Яндекс-переводчика" для адыгейского языка на самом деле будет прорывом, потому что это очень сложная задача – сделать переводчик для такого полисинтетического языка, как наш. И если переводчик удастся создать, безусловно, это будет одним из важных инструментов витальности языка и его популяризации", – подчеркнула Цеева.

В пресс-службе компании "Яндекс" корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что внесение адыгейского в официальный перечень языков системы находится на завершающей стадии. "Проект находится в разработке, и в скором времени будут видны его результаты", – сказали в компании.

Добавление адыгейского в систему "Яндекса" поможет развитию языка, уверена руководитель Лаборатории развития национальных языков Кабардино-Балкарии, вице-президент Международной черкесской ассоциации Аминат Шогенова.

"Адыгейский язык – это один из диалектов адыгских языков, и расхождение между адыгейским и кабардино-черкесским всего в нескольких звуках и буквах. То, что появилась такая петиция, я узнала в соцсетях, ее обсуждают, за ней следят. Есть надежда, что это будет стимулом для молодежи в том плане, что вот в системе "Яндекса" появился адыгейский язык. Я также работаю в школе с детьми и каждый раз показываю им, что в сети интернет можно найти материалы на родном языке. Они радуются, у них появляется интерес. Если дети весь день в интернете, то нам, учителям, нужно использовать это для изучения языка. В этом плане внесение в систему "Яндекс" может увеличить их интерес к языку", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, внесение адыгейского языка в официальный перечень языков системы "Яндекс" в какой-то мере поспособствует сохранению языка, но помимо этого нужны такие меры как развитие образования, культурных проектов. "Для сохранения языка мы делаем очень многое на ежедневной основе. Мы реально стараемся и работаем в этом направлении. Количество заинтересованных лиц увеличивается с каждым годом. Но назвать точное количество на данный момент я не могу. Я не владею информацией о том, сколько сейчас в мире носителей черкесского языка, сколько используют его в повседневной жизни", – отметила она.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".

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