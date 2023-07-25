Сельчане в Грузии потребовали остановить разработку карьера на пастбищных землях

25 июля 2023, 16:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители села Лежбадини в Квемо-Картли вышли на акцию протеста против запуска близ села девятого предприятия по добыче песка, заявив, что многочисленные карьеры мешают животноводству. Они потребовали остановить разработку нового карьера и предоставить информацию о сроках действия лицензий у компаний по добыче песка.

В Квемо Картли жители села Лежбадини муниципалитета Марнеули провели акцию протеста. Акция началась в центре села и продолжилась маршем к карьерам. Сельчане протестуют против отчуждения сельскохозяйственных земель и работы песчаных карьеров, сообщила сегодня телекомпания "Формула".

На полях, окружающих деревню, действуют восемь песчаных карьеров и начинается эксплуатация девятого, сообщило сегодня радио "Марнеули"."Первый карьер был открыт у нас около 30 лет назад, и с тех пор было открыто еще много. Сейчас хотят открыть девятый карьер, работы почти закончены и говорят, что скоро откроют. Мы этого не хотим, никому больше не нужен карьер в селе. Из-за этого у нас больше нет воды и мы не можем оставить животных пастись", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова одного из протестующих.

Жители села рассказали, что использовали земли вокруг села в качестве пастбищ и для различных аграрных целей, однако камни, которые сбрасывают на пастбища из карьеров, мешают сельскохозяйственной деятельности. "Камни сюда все время кидают. Когда вымывают песок, бросают сюда большие камни и пастбищ для скота не остается. Сейчас откроют еще один карьер и все развалится. У меня была одна корова, я ее продал, не мог пустить ее пастись, что мне делать?" - заявил другой участник митинга.

Сельчане потребовали остановить разработку нового карьера, кроме этого население должно иметь достоверную информацию о сроках действия лицензий компаний по добыче песка. "Сейчас в селе работает восемь предприятий по производству песка, все они принадлежат частным лицам, и никто не знает, когда истекает срок действия лицензии. Предприятия в основном имеют 5-летний срок работы, а затем получают лицензию с рук. Часто эти предприятия мошенническим образом собирают подписи в селе и продлевают сроки работы", - отметил один из участников митинга.

Жители села Лежбадини объявили о проведении акций протеста в Марнеули и Тбилиси в случае невыполнения их требований. Они требуют, чтобы предприятия по добыче песка прекратили деятельность близ села, чтобы жители получили доступ к реке, пастбищам и воде для полива.

Лежбадини — село Марнеульского муниципалитета, края Квемо-Картли республики Грузия, со 100 %-ным азербайджанским населением. Находится на территории исторической области Борчалы.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.