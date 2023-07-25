25 июля 2023, 16:38

Сельчане в Грузии потребовали остановить разработку карьера на пастбищных землях

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Жители села Лежбадини в Квемо-Картли вышли на акцию протеста против запуска близ села девятого предприятия по добыче песка, заявив, что многочисленные карьеры мешают животноводству. Они потребовали остановить разработку нового карьера и предоставить информацию о сроках действия лицензий у компаний по добыче песка.

В Квемо Картли жители села Лежбадини муниципалитета Марнеули провели акцию протеста. Акция началась в центре села и продолжилась маршем к карьерам. Сельчане протестуют против отчуждения сельскохозяйственных земель и работы песчаных карьеров, сообщила сегодня телекомпания "Формула".

На полях, окружающих деревню, действуют восемь песчаных карьеров и начинается эксплуатация девятого, сообщило сегодня радио "Марнеули"."Первый карьер был открыт у нас около 30 лет назад, и с тех пор было открыто еще много. Сейчас хотят открыть девятый карьер, работы почти закончены и говорят, что скоро откроют. Мы этого не хотим, никому больше не нужен карьер в селе. Из-за этого у нас больше нет воды и мы не можем оставить животных пастись", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова одного из протестующих.

Жители села рассказали, что использовали земли вокруг села в качестве пастбищ и для различных аграрных целей, однако камни, которые сбрасывают на пастбища из карьеров, мешают сельскохозяйственной деятельности. "Камни сюда все время кидают. Когда вымывают песок, бросают сюда большие камни и пастбищ для скота не остается. Сейчас откроют еще один карьер и все развалится. У меня была одна корова, я ее продал, не мог пустить ее пастись, что мне делать?" - заявил другой участник митинга.

Сельчане потребовали остановить разработку нового карьера, кроме этого население должно иметь достоверную информацию о сроках действия лицензий компаний по добыче песка. "Сейчас в селе работает восемь предприятий по производству песка, все они принадлежат частным лицам, и никто не знает, когда истекает срок действия лицензии. Предприятия в основном имеют 5-летний срок работы, а затем получают лицензию с рук. Часто эти предприятия мошенническим образом собирают подписи в селе и продлевают сроки работы", - отметил один из участников митинга.

Жители села Лежбадини объявили о проведении акций протеста в Марнеули и Тбилиси в случае невыполнения их требований. Они требуют, чтобы предприятия по добыче песка прекратили деятельность близ села, чтобы жители получили доступ к реке, пастбищам и воде для полива.

Лежбадини — село Марнеульского муниципалитета, края Квемо-Картли республики Грузия, со 100 %-ным азербайджанским населением. Находится на территории исторической области Борчалы.

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Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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