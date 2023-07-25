Жительница Магаса обвинена в экстремизме

25 июля 2023, 04:55

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Руководительница частного исламского центра в Магасе обвинена в публикации призывов к экстремистской деятельности. В центре также была найдена экстремистская литература.

Уголовное дело по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации возбудили ингушские силовики против жительницы Ингушетии.

По данным следствия, 37-летняя руководительница частного исламского центра в Магасе распространяла в соцсети информационные материалы с публичными призывами к насильственным действиям в отношении группы лиц, пишет 24 июля "Сердало".

Кроме того, как утверждает следствие, в упомянутом исламском центре использовалась литература, признанная экстремистской, а в отношении его руководительницы также составлен протокол по статье 20.29 КоАП России за размещение в соцсети символики террористической организации, информирует "Газета-Ингушетия".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале июля 31-летний житель Алхасты был приговорен к условному сроку за публичные призывы к экстремистской деятельности.

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