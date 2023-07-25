25 июля 2023, 03:56

Обвиняемый в нападении на Зураба Джапаридзе отпущен под залог

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Иосеб Майсурадзе, обвиняемый в нападении на лидера партии "Гирчи - больше свободы" Зураба Джапаридзе, сожалеет о содеянном, заявил адвокат Нодар Цинцадзе.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня на руководители партии "Гирчи - больше свободы" Зураба Джапаридзе было совершено нападение, он получил травму. Подозреваемый в нападении был задержан в тот же день. Его арестовали.

Иосеб Майсурадзе, обвиняемый в нападении на лидера партии "Гирчи - больше свободы" Зураба Джапаридзе, освобожден из-под стражи под залог в 2000 лари (почти 770 долларов). Такое решение принял суд, передает "Мтавари Архи".

Адвокат Майсурадзе Нодар Цинцадзе заявил, что его подзащитный "сожалеет о содеянном". "Более того, если он где-нибудь встретит Джапаридзе, то подаст руку и принесет извинения", - приводит его слова "Сова".

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Примечание:

"Лидер "Гирчи" пострадал при задержании на митинге в Тбилиси", "Освобождены все задержанные на акции протеста в Тбилиси", "Расследование жестких задержаний в Тбилиси начато после жалоб адвокатов и активистов".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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