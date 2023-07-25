Друзья Абдулмумина Гаджиева заявили о недоказанности его вины

25 июля 2023, 01:28

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Требование освободить Абдулмумина Гаджиева находит поддержку у прохожих, заявили участники пикетов в поддержку журналиста. Запрошенный прокурором срок для Гаджиева его друзья назвали несправедливым.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. 24 июля в акции приняли участие Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Участник акции в поддержку Абдулмумина Гаджиева, заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что реакция на одиночный пикет 24 июля со стороны водителей были значительно меньшей, чем на прошлой неделе. Однако он отметил, что прохожие реагировали на пикет более активно, чем неделей ранее. Некоторые из них спрашивали у журналиста, чем они «могут помочь». «Двое-трое человек подошли ко мне и в подробностях спрашивали, на каком этапе находится дело Абдулмумина, какие у него перспективы», - рассказал Магомедов. Каких-либо попыток препятствовать проведению одиночных акций предпринято не было, добавил он.

Журналист "Нового дела" Идрис Юсупов, который стоял с плакатом "Свободу журналистике", подтвердил, что одиночные акции прошли в спокойной обстановке. Корреспонденту "Кавказского узла" он рассказал, что многие из прохожих задавали Магомеду Магомедову вопросы про дело Гаджиева. На его же требования реакция была меньше, причем водители реагировали активнее, чем прохожие. «Я проводил одиночный пикет около 20 минут и получал две-четыре реакции в минуту», - рассказал Юсупов.

По его мнению, требования свободы политзаключенным или журналистике - более общие и менее понятные для людей, чем требования защиты определенного человека. Сам же Юсупов считает Гаджиева политзаключенным, но политическими заключенными он считает и Абубакара Ризванова, и Кемала Тамбиева. «Политическими заключенными часто могут оказаться именно те люди, которые берут на себя смелость высказывать пусть даже неприятные для власти, но слова правды, слова о том, как именно обстоят дела по тем или иным вопросам, которые беспокоят людей», - отметил Юсупов.

Требование «Свободы журналистике» он считает актуальным как в плане государственных, так и в плане негосударственных СМИ. «Ставятся различные - как экономические, так и административные - препоны. Журналистика не может работать нормально в таких условиях, когда ограничивают свободу слова», - пояснил Юсупов.

Друзья Абдулмумина Гаджиева рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о поддержке семьи журналиста. Житель Махачкалы Рамазан рассказал, что знает Гаджиева еще со школы. По мнению махачкалинца, у стороны обвинения не получилось доказать вину Гаджиева, и любой человек, ознакомившись с общедоступной информацией об уголовном преследовании Гаджиева, сделает такие выводы. «Любой беспристрастный человек может ознакомиться с делом Абдулмумина через ту информацию, которая имеется в общем доступе», - пояснил Рамазан.

На фоне несостоятельности доводов стороны обвинения и недоказанности вины Гаджиева, запрошенные прокурором 19 лет демонстрируют крайнюю степень несправедливости, считает Рамазан. «Это, наверное, можно оценивать так: «Чем больше срок, тем больше уровень несправедливости»», - считает Рамазан.

По его словам, друзья и знакомые Гаджиева поддерживают постоянную связь с семьей журналиста. «Семья Абдулмумина дружит с семьями его друзей, совсем недавно мы все вместе ездили на отдых», - рассказал Рамазан.

Житель Махачкалы Саид знаком с Гаджиевым 17 лет. Он считает, что стороне обвинения «абсолютно не удалось» доказать вину Гаджиева. Тем не менее, запрошенные стороной обвинения 19 лет были ожидаемы, считает он.

Семья Саида поддерживает родственников Гаджиева. «Иногда с друзьями захожу в гости к матери и детям для поддержки», - рассказал он.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года содержатся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину.

22 июня гособвинитель потребовал приговорить каждого из подсудимых к 19 годам колонии. Прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал Гаджиев. Выступая в суде 6 июля, он заявил о бездоказательности обвинения. Абубакар Ризванов, выступая в прениях на заседании 13 июля, назвал обвинение голословным. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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