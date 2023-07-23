Суд в Краснодаре отказался передать дело Григорьевой в другой регион

23 июля 2023, 02:47

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22 июля 4-й кассационный суд Краснодарского края отказал Ирине Григорьевой в изменении территориальной подсудности ее уголовного дела.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября 2022 года активистка Ирина Григорьева подала апелляционную жалобу на постановление Октябрьского райсуда Краснодара, который 7 сентября по ходатайству следствия направил ее на психиатрическую экспертизу. Адвокат Григорьевой Кнарик Арутюнян назвала происходящее "карательной психиатрией". Сама Ирина Григорьева заявила, что над ней "издеваются" за ее правозащитную деятельность в международном общественном движении "Общественный контроль правопорядка". 20 июня Григорьева потребовала в суде признать психиатрическую экспертизу недействительной, но судья отказался. Тогда активистка подала на него в суд. 25 июня суд отказал Григорьевой в иске к психиатрам о моральной компенсации.

В конце 2021 года Ирину Григорьеву почти на месяц поместили в психиатрическую больницу Краснодара для принудительной психиатрической экспертизы. Она обжаловала это решение. По словам активистки, ее проблемы начались после обвинения в клевете на судью. 7 сентября суд вновь отправил Григорьеву на психиатрическую экспертизу, поводом для которой стало уголовное дело об оскорблении судьи.

Ирина Григорьева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что все проблемы у нее начались именно в Краснодарском крае и именно интересы жителей региона она защищала, в том числе тех, кто подвергся принудительной госпитализации в психиатрические учреждения. «Когда человек оказывается один на один с судебной или следственной системой, он абсолютно не защищен, и это страшно», - рассказала Григорьева, добавив, что принудительной госпитализации подвергли и ее, но столкнулись с противодействием, так как она знает свои права.

Председатель общественного движения "Общественный контроль правопорядка" (МОД "ОКП") Ирина Иванова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что именно они рекомендовали Григорьевой добиваться изменения подсудности. «Члены нашей организации сопровождают все дела Ирины, мы рекомендовали ей изменить подсудность и подать заявление об этом», - пояснила она.

Ирина Григорьева рассказала, что подала заявление в Октябрьский районный суд, где рассматриваются ее уголовные дела, «об изменении подсудности» и «отводе всем судьям этого суда». 22 июня суд рассмотрел ее жалобу и удовлетворил требование в части отвода. В части требований об изменении подсудности дело было отправлено 4-й кассационный суд Краснодарского края, так как данный вопрос находится в компетенции именно этого суда.

В решении Октябрьского суда говорится, что удовлетворено заявление Григорьевой «об отводе председательствующему по делу судье и всем судьям Октябрьского районного суда города Краснодара», так как суд не сможет объективно рассмотреть жалобу в порядке статьи 125 УПК РФ, ведь судья, в оскорблении которого активистка обвиняется, работает в этом суде. Что касается изменения подсудности, то суд постановил «жалобу Григорьевой Ирины направить в четвертый кассационный суд для определения территориальной подсудности».

22 июля 4-й кассационный суд Краснодарского края отказал Григорьевой в передаче ее уголовного дела в другой регион. Все ее доводы приняты во внимание не были. Суд постановил вернуть ее дело обратно в Октябрьский районный суд, не изменяя подсудности. «Прокурор, который присутствовал на суде, также был против изменения подсудности», - рассказала она.

Григорьева также отметила, что в случае, если ей так и не удастся изменить территориальную подсудность, она не видит и шанса добиться что-то в суде.

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