Армянские журналисты раскритиковали коллег за участие в Шушинском медиафоруме

23 июля 2023, 01:48

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11 журналистских организаций Армении обратились к коллегам, которые принимают участие в Шушинском глобальном медиафоруме, с предложением посетить находящийся в блокаде Нагорный Карабах.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля 17 журналистов из Степанакерта, представляющих местные СМИ, провели на дороге Степанакерт - Шуши мирную акцию и обратились к участникам Шушинского глобального медиафорума с требованием прекратить поддержку нарушений прав народа Нагорного Карабаха.

В Шушинском глобальном медиафоруме принимают участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур. Среди участников форума – 60 руководителей и сотрудников национальных СМИ, сообщило media.az.

Авторы обращения (копия имеется в распоряжении редакции), в частности, отметили, что у них нет вопросов к руководству Азербайджана, который занимает одно из последних мест в международных рейтингах свободы слова, но проводящей 22-23 июля «очередной пышный медиафорум».

«Также нет вопросов к организатору Шушинского медиафорума Агентству по развитию медиа Азербайджана, который поддерживает все правительственные инициативы, ограничивающие свободу выражения, и регулярно выступает с нападками на правозащитные организации за их критику массового подавления в этой стране прав журналистов. К сожалению, уже нет вопросов и к солидным СМИ, профессиональным объединениям, направившим своих представителей на Шушинский форум, единственной целью которого является легитимация внешней и внутренней политики Баку, идущей вразрез с принципиальными ценностями цивилизованного мира – такая неразборчивость уже давно стала для многих привычным делом», - сказано в обращении.

Однако, отмечают авторы сообщения, у них есть вопросы к коллегам-журналистам, которые сейчас находятся в нескольких километрах от Нагорного Карабаха, где более семи месяцев люди живут в условиях изоляции от внешнего мира. «Где тысячи людей уже давно не имеют доступа к элементарным продуктам питания, где рожениц нет возможности доставить в больницу из-за отсутствия бензина, где из-за дефицита электроэнергии под угрозой подача воды… Неужели ваш профессиональный долг не побуждает вас потребовать от азербайджанских властей свободы передвижения, чтобы своими глазами увидеть трагедию, параллели с которой не так-то легко найти в современном мире? Неужели прорыв информационных блокад, когда сведения о происходящем поступают исключительно из пристрастных источников, не является более задачей СМИ? Неужели вас охватит несвойственное нашей профессии легковерие, и вы «с пониманием» отнесетесь к доводам, что хозяева форума были бы рады помочь вам преодолеть путь в несколько минут до столицы Нагорного Карабаха Степанакерта, но местное армянское руководство или российские миротворцы не пропустят?» - задались вопросом авторы обращения.

Решимость и настойчивость журналистов могли бы способствовать выводу нынешней ситуации в регионе из тупика, считают они. «Убеждены, что этот, на первый взгляд, незначительный эпизод в истории журналистики может сыграть важную роль для репутации нашей с вами общей профессии», - заключили авторы обращения.

Обращение подписали Ереванский пресс-клуб, Центр медиа-инициатив, Центр свободы информации, Институт многообразия СМИ, Клуб общественной журналистики, Комитет защиты свободы слова, Клуб журналистов «Аспарез», Горисский пресс-клуб, а также общественные организации «Журналисты во имя будущего», «Журналисты во имя прав человека» и «Фемида».

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2022 года медиаорганизации Армении призывали ведущие международные СМИ направить свои съемочные группы в Нагорный Карабах, чтобы осветить блокаду региона.

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