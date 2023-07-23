Ростовчанка оштрафована за дискредитацию российской армии

23 июля 2023, 00:49

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Александра Шашкова из Ростова-на-Дону оштрафована на 30 тысяч рублей за два проукраинских видеоролика в TikTok.

Как писал "Кавказский узел", жительница Ростова-на-Дону Александра Шашкова была обвинена в дискредитации российской армии.

Железнодорожный суд Ростова-на-Дону оштрафовал Александру Шашкову на 30 тысяч рублей, сообщают 22 июля "Кавказ.Реалии"*.

В постановлении суда указано, что поводом для составления административного протокола стали два видеоролика, которые Шашкова разместила в TikTok. На одном из них она поет проукраинскую песню, на другом оскорбляет российских военных, которые участвуют в спецоперации.

В суде Шашкова заявила, что вину признает, раскаивается и попросила назначить минимальное наказание. Суд принял решение оштрафовать ее.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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