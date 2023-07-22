Участники митинга в Ереване посетовали на индифферентность общества

22 июля 2023, 04:54

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Далеко не все в Армении интересуются проблемами Нагорного Карабаха, власти пытаются убедить общество, что карабахцам будет лучше в составе Азербайджана, заявили участники акции протеста в Ереване. По их словам, в стране нет политической силы, которая сплотила бы людей на фоне карабахской проблемы.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 июля активисты в Ереване провели акцию протеста у офиса ООН и у представительства ЕС в Ереване, требуя открыть Лачинский коридор и обеспечить доставку гуманитарных грузов в непризнанную республику. 21 июля вечером на митинг и шествие в поддержку карабахцев в Ереване вышло более тысячи человек. Организаторы акции обвинили власти Армении в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", назвав причиной попытки провезти Красным Крестом контрабандные товары.

Жители Еревана и беженцы из Нагорного Карабаха, которые приняли участие в акции протеста 21 июля, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", почему пришли на митинг.

Житель Еревана Гарик Мелконян старается не пропускать ни одной акции в поддержку Нагорного Карабаха. «Неважно, кто организатор. Важно, чтобы в блокадном Арцахе (Нагорном Карабахе) знали, что они не одни, что в Армении, несмотря на информационный террор, курируемый правящей силой, общественность не смирилась со сдачей Арцаха (Нагорного Карабаха)», - сказал он.

Мелконян отметил, что прежде в его окружении были такие, кто поддался манипуляции и думал, что с мирное сосуществование с Азербайджаном возможно. «Но время показало, что у Азербайджана одна единственная цель – геноцид и этническая чистка. Что мирная повестка Пашиняна и его команды – ширма для сдачи национальных интересов Армении», - сказал ереванец.

Акции протеста немногочисленные, так как в обществе высоко недоверие к политическим сила, считает житель Нагорного Карабаха Артур.

«Пашинян – зло для армянского народа. То, что сделал он, не сделали все бывшие лидеры вместе взятые. Он убил в людях надежду. В 2018 году люди поверили в него, но он всех обманул. Политические силы должны отбросить в стороны личные амбиции и сплотить общественность. Единственная повестка, вокруг которой это возможно – независимость Арцаха (Нагорного Карабаха)», - заявил он.

Нора Хасабетян из Гадрута считает, что карабахская проблема не волнует только власть. В обществе, по ее мнению, большинство не смирится с попытками властей сдать Нагорный Карабах. «Вывести массы на улице препятствует недоверие. Общество пытаются убедить, что все потеряно, что армянский народ проиграл войну. Но все возможно изменить, если будет сильный лидер. Многие в обществе привыкли следовать за личностью. Нам нужна сильная личность, которая сможет изменить ситуацию не только и не столько в стране, сколько за столом переговоров», - заявила она.

Армянская общественность пассивна, причины пассивности - в информационных вбросах через подконтрольные властям СМИ, заявил священник Сепух Акопян. «Многие в обществе, с кем я общаюсь, думают, что Арцах (Нагорный Карабах) сдали и с этим уже ничего не поделаешь, что бороться уже бессмысленно. СМИ каждый день разносят заявление того или иного представителя власти о признании Арцаха (Нагорного Карабаха_ в составе Азербайджана. Нужно менять этот искусственный нарратив. Нужно объяснять, что Арцах (Нагорный Карабах) имеет права, и нужно защищать эти права», - подчеркнул священнослужитель.

Эдгар Сардарян не согласен, что армянская общественность не интересуется карабахской проблемой. «На работе, во дворе, в гостях только одна тема для споров и обсуждений – это тема Арцаха (Нагорного Карабаха), его будущее. Однако политическую активность проявляет малая часть общества. Нужны авторитетные политики, которые способны повести за собой массы», - заявил он.

Конечно, есть те, которым безразлично не только будущее Нагорного Карабаха, но и будущее Армении, добавил Сардарян. «Но не думаю, что таких много. По крайней мере, среди моего окружения нет тех, кто согласен со сдачей Арцаха (Нагорного Карабаха)», - подчеркнул он.

Первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян заявила, что предпринимаются попытки убедить армянскую общественность о безразличии к карабахской проблематике. «Используются технологии, работающие на изменение общественного мнения. Особенно последние пять лет [после прихода к власти Пашиняна]. Армянское общество подверглось информационно и психологической атаке», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян 21 июля призвал жителей Нагорного Карабаха присоединиться к акции. "Вынужден также призвать "убивающих времян" в ереванских ресторанах, годами кормящихся и непрерывно использующих государственные средства Арцаха "бизнесменов", которые обесценивают своим безразличием борьбу за защиту Арцаха, пересмотреть свое поведение и начать участвовать в усилиях наших соотечественников по защите Арцаха, безразличие равно предательству", - написал он в соцсети.

По ее мнению, заявление госминистра неэффективное, так как оно безадресное. «Все хотят упростить задачу, которая, на самом деле, гораздо сложнее», - подчеркнула бывшая омбудсмен.

Лиана Товмасян из Степанакерта считает, что госминистр прав, заявляя о пассивности армянского общества. Однако на это, по ее словам, есть свои причины. «Общество пассивно в большей части потому, что несогласно с той политикой, которую ведут власти. Лично мне для того, чтобы начать борьбу, необходимо для начала побороть собственную власть, их пагубную для страны политику, после чего уже сконцентрировать свое внимание на чем-то другом. А политика властей Арцаха (Нагорного Карабаха) пагубна для народа Арцаха (Нагорного Карабаха). Эти власти не могут выбраться из лап русско-турецкого тандема и сделать хоть одно независимое заявление. Одними акциями на улицах Еревана вопрос не решить. Нужно менять политику собственных властей», - заявила она.

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