Бывший чиновник и политик из Карачаево-Черкессии задержан по делу о хищениях

21 июля 2023, 22:32

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Силовики задержали в Москве бывшего сотрудника администрации Карачаевска, обвиняемого в хищении бюджетных средств. Задержанный - бывший лидер "Коммунистов России" в Карачаево-Черкесии Эдуард Маршанкулов, указали источники.

Как писал "Кавказский узел", Эдуард Маршанкулов в 2016 году конкурировал на думских выборах в Карачаево-Черкесии с кандидатом от "Единой России", также он был кандидатом в депутаты гордумы Черкесска и партийным организатором "Коммунистов России" по Северному Кавказу. Перед выборами в парламент республики 2019 года Маршанкулов перешел из "Коммунистов России" в КПРФ, однако был исключен из партийного списка.

О задержании 43-летнего бывшего чиновника, который три года находился в международном розыске по делу о злоупотреблении полномочиями и хищении бюджетных средств в Карачаево-Черкессии, сообщило сегодня управление МВД по Северному Кавказу.

Согласно сообщению ведомства, в Москве задержанный длительное время жил по поддельным документам. Следствие вменяет задержанному хищение бюджетных средств в 2011-2013 годах, когда он был руководителем Управления по культуре и молодежной политике администрации Карачаевского городского округа, говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Средства, похищенные при участии чиновника, предназначались для выплаты зарплаты работникам подведомственного управлению Центра культуры, отметили в МВД.

Управление по культуре, молодежной политике, спорту и туризму в Карачаевске в 2011-2013 годах возглавлял Эдуард Маршанкулов, следует из данных информационной системы "Спарк-Интерфакс".

О том, что задержанный - именно Эдуард Маршанкулов, сообщили и неофициальные источники. Дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего заммэра Карачаевска возбудили в 2020 году, сейчас Маршанкулов находится в изоляторе временного содержания, указал Telegram-канал "Сапа Кавказ".

Комментариями Маршанкулова или его адвокатов относительно задержания и выдвинутых обвинений "Кавказский узел" пока не располагает.

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