Более тысячи человек вышли на акцию поддержки карабахцев в Ереване

21 июля 2023, 20:34

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Активисты в Ереване провели митинг и шествие с требованием разблокировать Лачинский коридор и предотвратить гуманитарную катастрофу в Нагорном Карабахе.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 июля активисты в Ереване провели акцию протеста у офиса ООН и у представительства ЕС в Ереване. Они требовали открыть Лачинский коридор и обеспечить доставку гуманитарных грузов в непризнанную республику.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин" назвав причиной попытки провезти Красным Крестом контрабандные товары.

Акция в поддержку карабахских армян, инициированная живущими в Армении переселенцами из Нагорного Карабаха, состоялась в Ереване. По оценкам полиции, митинг на площади Мясникяна собрал около 600 человек, но в шествии после митинга приняли участие свыше 1000 человек, передал корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции держали плакаты с надписью "Арцах - это мы", "Откройте дорогу жизни", а также флаги Армении и Нагорного Карабаха.

Организаторы акции призвали мировое сообщество вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и предотвратить гуманитарную катастрофу, вызванную длительным отсутствием поставок продовольствия, лекарств и товаров первой необходимости в регион.

После митинга протестующие примерно на 10 минут перекрыли перекресток у памятника Мясникяну, полиция не препятствовала активистам и не пыталась разблокировать дорогу. На перекрестке с проспектом Маштоца участники шествия также ненадолго перекрыли движение автотранспорта: около 100 активистов некоторое время оставались на перекрестке, пока полиция не убедила их открыть перекресток.

От памятника Мясникяну участники акции шествием прошли до Площади Свободы, скандируя "Арцах не будет в составе Азербайджана", "Миацум", и "Откройте дорогу жизни".

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