Жители Черкесска пожаловались на смрад от свалки

20 июля 2023, 23:30

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Рядом с мусорными контейнерами образовалась свалка, которая не вывозится уже месяц, сообщили жители улицы Гутякулова в Черкесске.

Видео с жалобами жителей Черкесска на невывоз мусора опубликовал сегодня в своем Telegram-канале Общероссийский народный фронт Карачаево-Черкесии. "Мы, жильцы Гутякулова 34, просим решить вопрос с мусором. У нас образовался мусорный полигон. Невозможно воняет, людям дышать нечем", - заявила на видео одна из женщин.

"Мусор не вывозится уже месяц", - заявила другая женщина. Местные жители попросили убрать свалку. Одна из женщин таке отметила, что объем контейнеров не соответствует потребностям.

Как следует из видео, вокруг огороженной территории с мусорными контейнерами образовались большие кучи мусора, вокруг них бегают бродячие собаки.

В описании к видео отмечается, что ОНФ обратился к региональному оператору, ООО "Экосервис", с просьбой решить проблему.

"Кавказский узел" также писал, что прокуратура Карачаево-Черкесии добилась снижения неправомерно завышенных тарифов на вывоз мусора в Адыге-Хабльском и Ногайском районах.

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