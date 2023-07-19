Шендерович обжаловал в суде отказ во въезде в Грузию

19 июля 2023, 01:04

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Российский публицист Виктор Шендерович* обратился в суд с иском к МВД Грузии из-за запрета на въезд в страну. В Грузии участились случаи запрета на въезд критикам российских властей, сообщили правозащитники из Института толерантности и разнообразия.

Как писал "Кавказский узел", в начале июня публициста Виктора Шендеровича* не пустили в Грузию, где у него были запланированы концерты.

Российский публицист Виктор Шендерович* 17 июля обратился в Тбилисский городской суд с иском против МВД Грузии за то, что в начале июня его не впустили в страну. «Полтора месяца назад МВД Грузии не пустило меня в страну без объяснения причин, сорвав два выступления - в Тбилиси и Батуми. Я решил дать шанс уважаемому грузинскому государству исправить эту ошибку - и подал иск», - написал Виктор Шендерович в соцсети.

Адвокат писателя Мария Архипова сообщила, что пограничная полиция Грузии не приняла во внимание тот факт, что Шендерович ранее уже неоднократно посещал Грузию, а билеты на запланированные выступления уже были проданы, пишет 18 июля "Интерпрессньюс".

Институт толерантности и разнообразия (TDI) 18 июля опубликовал результаты исследования о правах иностранцев в Грузии. В нем, в частности, говорится о дискриминации при пересечении границы. "В последнее время граждане, критически настроенные по отношению к российскому правительству, сталкиваются с серьезными препятствиями в процессе пересечения грузинской границы. В 2022 году десяткам российских журналистов, правозащитников и политиков, критикующих Кремль, было отказано в пересечении границы", - пишет организация.

"Кавказский узел" писал о случаях отказа российским журналистам и правозащитникам во въезде в Грузию. Так, в конце марта грузинские пограничники не пустили в страну правозащитницу и юристку Дарьяну Грязнову, которая возвращалась в Тбилиси из Стамбула. Грязнова жила в Грузии с мая 2021 года. 14 марта стало известно, что в Грузию не пустили журналистку Александру Шведченко, которая возвращалась в Тбилиси из Риги. До этого она прожила в Грузии почти год.

20 февраля стало известно, что в Грузию не пустили журналиста Филиппа Дзядко, несмотря на то, что он прожил там почти год. Ранее грузинские пограничники не пустили в страну журналистку "Проекта"* Екатерину Аренину и менеджера "Медиазоны"* Галу Латыговскую, о недопуске в Грузию в ноябре 2022 года сообщила также активистка Pussy Riot Ника Никульшина*.