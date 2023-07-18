Апелляционный суд повысил размер компенсации Мамеду Азизову за лишение свободы

18 июля 2023, 03:28

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Бакинский апелляционный суд частично удовлетворил требование бывшего члена общественного движения Nida Мамеда Азизова о выплате компенсации за моральный ущерб в связи с незаконным заключением более трех лет, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в марте суд в Баку частично удовлетворил требование бывшего члена общественного движения Nida Мамеда Азизова о выплате компенсации за моральный ущерб в связи с незаконным заключением на срок более трех лет. Суд, по мнению адвоката, необоснованно занизил сумму компенсации.

6 мая 2014 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Илькина Рустамзаде, Заура Гурбанлы, Рашадата Ахундова и Мамеда Азизова, а также других активистов движения Nida Бахтияра Гулиева, Шахина Новрузлу, Рашада Гасанова и Узеира Мамедли к лишению свободы на сроки от шести до восьми лет по обвинению в организации массовых беспорядков. Ни один из активистов вину не признал. Новрузлу был помилован распоряжением президента Азербайджана от 17 октября 2014 года, а Азизов – распоряжением от 17 марта 2015 года. 30 сентября 2022 года Верховный суд Азербайджана отменил обвинительный приговор, вынесенный активистам молодежного движения Nida Шахину Новрузлу и Мамеду Азизову по делу о массовых беспорядках.

Бакинский апелляционный суд постановил выплатить Мамеду Азизову 66,7 тысячи манатов (39,2 тысячи долларов) Рассмотрение жалобы состоялось в Бакинском апелляционном суде 17 июля, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фарид Намазлы.

«Это конечно не та сумма, которую мой клиент истребовал. Однако, по крайней мере, апелляционный суд использовал прецедент ранее назначенных компенсаций бывшим фигурантам этого же дела и установил Азизову компенсацию на ту же сумму, что и им – 66,7 тысячи манатов», - сказал адвокат.

Он отметил, что указанную компенсацию Азизов получит в дополнение к 20 тысячам евро, которые были выплачены в соответствии с решением ЕСПЧ по его делу. "Страсбургский суд установил компенсацию Азизову в размере 20 тысяч евро за нарушение в отношении него конкретных статей Европейской конвенции. Пленум Верховного суда признал эти нарушения, отменил предыдущие судебные решения Азербайджана. После этого Азизов обрел право на компенсацию в связи с ошибками и нарушениями закона следственных и судебных органов Азербайджана, из-за чего он три года и 10 дней совершенно необоснованно провел в тюремном заключении", – отметил Намазлы.

Азизов в настоящее время проживает в одной из европейских стран, сказал адвокат, не уточнив, в какой. В Бакинском апелляционном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию о решении суда по делу Азизова.

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