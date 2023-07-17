Четыре человека задержаны в Тбилиси за похищение невесты

17 июля 2023, 05:57

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В жилом районе Поничала задержаны четверо жителей Тбилиси, в том числе 22-летний мужчина, который похитил несовершеннолетнюю двоюродную сестру, чтобы жениться на ней.

Как писал "Кавказский узел", для некоторых регионов Грузии актуальна проблема ранних браков.

В жилом районе Поничала в Тбилиси задержаны четыре человека, которые похитили несовершеннолетнюю девушку с целью принуждения вступить в брак, пишет 24news.ge.

Один из задержанных - 22-летний мужчина, который похитил свою двоюродную сестру, чтобы жениться на ней. За что задержаны еще три человека - не уточняется.

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по статье "незаконное лишение свободы", информирует "Интерпрессньюс".

В ноябре 2019 года после случая с похищением 15-летней девушки в НПО Грузии также предлагали ввести в школах программы для предупреждения ранних браков. Необходимо повышать уровень осведомленности о ранних браках среди школьников, указывал тогда руководитель неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов" Сулхан Саладзе.

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