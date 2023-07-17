Жители Горячего Ключа потребовали немедленно восстановить водоснабжение города

17 июля 2023, 01:02

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На протяжении нескольких недель жители Горячего Ключа лишены нормального водоснабжения – вода подается нерегулярно, с примесями и загрязнениями, заявили участники митинга. Жители организовали сбор подписей с требованием принять меры к руководству водоканала.

Акция в Горячем Ключе состоялась 15 июля, в митинге приняли участие около 50 человек.

«Митингующие, которые пришли с плакатами: «Требуем чистой питьевой воды в Горячем ключе» потребовали от адресатов «немедленного предоставления чистой питьевой воды абонентам, а так же разобраться с растущими тарифами за не оказываемые услуги ЖКХ... Представитель администрации прятался за спины полицейских, к митингующим даже не подошел и не представился. Подписи под резолюцией митинга добирали на улицах города, в адрес главы муниципального образования, депутатского корпуса, следственного комитета, МВД, МУП Водоканал Горячий Ключ», - рассказал "Кавказскому узлу" организатор митинга Тимур Фахретдинов.

Организаторы собрали более 90 подписей горожан.

По словам активистки Валентины Шостак,еще около ста подписей было собрано под обращением в прокуратуру.

С 19 июня в домах на ряде улиц города отсутствует вода, указали авторы обращения. «Уведомлений о прекращении подачи холодного водоснабжения домовладельцы не получали. Периодически, ночью, подача воды возобновляется, но плохого качества и со слабым напором, отчего ломаются стиральные и посудомоечные машины", - говорится в документе.

"По каким именно критериям отключают воду в самое жаркое время года непонятно. Считаем, что прежде чем отключать воду на столь продолжительный срок, необходимо было оповестить жителей и предложить приемлемые варианты решения сложившейся ситуации, а не ставить нас перед фактом с приказом «Терпите, все равно ничего не измените!». Далее, вода, которая подаётся ночью, имеет коричневый цвет и неприятный запах, напор очень слабый (течет слабой струйкой) - стирать в ней белье, а тем более использовать при приготовлении еды, использовать для мытья людей - не представляется возможным», - сказано в жалобе.

Заявления направлены адресатам, однако сбор подписей продолжается, рассказал Тимур Фахретдинов.

Представитель водоканала Горячего Ключа дать комментарии по поводу жалоб людей отказался, предложив «писать запрос на имя главы города».

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