Власти Грузии раскритиковали депутатов Европарламента и Верховной Рады Украины

16 июля 2023, 05:30

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Депутаты Европарламента, которые потребовали отправить Михаила Саакашвили на лечение в Европу, должны извиниться за участие в дезинформационной кампании против Грузии, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Обращение депутатов Верховной Рады Украины - попытка вмешательства в дела Грузии, добавил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

Как писал "Кавказский узел", 14 июля 44 депутата Европарламента обратились к властям Грузии с требованием перевести Михаила Саакашвили на лечение в одну из стран Евросоюза. С призывом освободить Саакашвили к властям Грузии обратились и 87 депутатов Верховной Рады Украины.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал извинений от депутатов Европарламента, которые направили письмо в поддержку Михаила Саакашвили.

"Я получил письмо от 44 депутатов Европарламента. И, к сожалению, не нашел в нем ни слова извинения, хотя единственное, чего я ожидаю от этих депутатов — это увидеть их извинения перед грузинским народом", - сказал он в эфире "Общественного вещателя".

Извиниться, по словам Папуашвили, конкретные депутаты должны за то, что уже больше года участвуют в дезинформационной кампании против Грузии в вопросе Саакашвили.

Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, раскритиковал за аналогичное обращение депутатов Верховной Рады Украины. «Мы видим, что имеет место попытка вмешательства в дела нашей страны в неправильном направлении. Это неприемлемо для нас. Нам нужны здоровые отношения. К сожалению, мы не видим дружеского отношения со стороны украинской власти, но с нашей стороны режим односторонней дружбы сохранится. Мы обещаем», - сказал Кобахидзе в эфире "Общественного вещателя".

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе призвала министерство иностранных дел вызвать посла Польши, чтобы он пояснил инцидент, который произошел во время визита польских врачей к Михаилу Саакашвили.

14 июля Саакашвили навестила группа польских врачей. По словам клинического директора "Вивамед" Зуры Чхаидзе, они согласились с планом лечения, разработанным грузинскими врачами.

После визита польских врачей Специальная пенитенциарная служба распространила заявление, в котором говорится, что один из визитеров завернул в бумагу образец, взятый у Саакашвили, и попытался тайно вынести его в ботинке. "Во время визита произошел непонятный инцидент с одним из польских врачей. В частности, польский врач завернул в бумагу образец, взятый у осужденного Михаила Саакашвили, и попытался вынести его в ботинке. Следует отметить, что сама служба предоставила им право забрать образец, взятый в официальном порядке, поэтому указанное действие со стороны врача добавляет еще большей неясности несовместимому с врачебно-этическими и правовыми нормами поведению. У этого человека потребовали объяснений, которые не могут быть объяснены логически", - говорится в заявлении ведомства, которое распространила "Формула".

Мать Саакашвили Гиули Аласания отказалась комментировать инцидент с польским врачом, заявили, что контактов с ними у нее не было.

Напомним, адвокаты Саакашвили ранее обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием не допустить нанесения непоправимого вреда его здоровью. 7 мая мать Михаила Саакашвили рассказала, что Европейский суд по правам человека 12 мая отклонил иск адвокатов бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о переводе в зарубежную клинику для лечения.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?", новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".

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