Житель Азербайджана пострадал при взрыве мины

16 июля 2023, 03:32

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В селе Сеидляр Кельбаджарского района на мине подорвался местный житель, сообщила омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, обвинившая Армению в минном терроре.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана периодически подрываются на минах. 27 мая на мине во время выпаса скота подорвался пожилой житель приграничного села Алибейли в Товузском районе.

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева сообщила 15 мая, что днем ранее на мине подорвался житель села Сеидляр Кельбаджарского района, который занимался индивидуальной предпринимательской деятельностью, пишет Caliber.az.

Алиева обвинила Армению в минном терроре, от которого страдают и военные, и гражданские лица, замедляется процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли. Также она отметила, что отсутствие карт заминированных территорий доказывает, что Армения не уважает нормы и принципы международного и гуманитарного права, сообщает Oxu.az.

Напомним, что 5 апреля Сабина Алиева призвала мировую общественность принять действенные меры по устранению минной опасности в зоне карабахского конфликта. МИД Азербайджана заявил о необходимости привлечь к ответственности "тех, кто устанавливает мины без разбора и отказывается сотрудничать в их демонтаже".

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