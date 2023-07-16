Более 500 человек запросили убежище в Грузии с начала года

16 июля 2023, 01:34

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515 человек запросили с начала года убежище в Грузии. Лидерами стали граждане Украины, их более ста. 49 запросов поступило от граждан России.

Министерство внутренних дел Грузии отчиталось о количестве запросов убежища в первой половине текущего года.

По данным ведомства, с начала года убежище в Грузии запрашивали 515 человек. Больше всего заявок подали граждане Украины (104 заявки). Запросы поступали также от граждан Ирана (93 человека), Турции (72 человека), России (49 человек) и Индии (17 человек), сообщают 15 июля "Новости-Грузия".

Для сравнения, в 2022 году убежище в Грузии, по данным МВД, запросили 1473 человек, информирует "Грузия-онлайн".

Напомним, что после объявления о частичной мобилизации в Росси в сентябре 2022 года в Грузию выехало множество граждан России. В ноябре президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что границу со страной пересекли более 700 тысяч россиян, примерно 100 тысяч из них остались, остальные уехали в другие страны.

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