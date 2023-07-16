Ростовчанка обвинена в дискредитации российской армии

16 июля 2023, 00:35

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Дело жительницы Ростова-на-Дону Александры Шашковой о дискредитации российской армии поступило на рассмотрение в Железнодорожный районный суд.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Жительница Ростова-на-Дону Александра Шашкова обвинена в дискредитации российской армии, протокол об административной правонарушении направлен на рассмотрение в Железнодорожный районный суд город, пишут 15 июля "Кавказ.Реалии"*.

В карточке на сайте суда указано, что дело по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ на Александру Шашкову поступило на рассмотрение 14 июля, дата рассмотрения пока не указана.

Ранее "Кавказский узел" писал, что житель Ростовской области Олег Моисеев был оштрафован на 40 тысяч рублей за то, что распечатал ценники в магазине со словами в поддержку Украины.

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