15 июля 2023, 15:31

Контрактник из Ростова-на-Дону осужден за стрельбу в подчиненного

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Южный окружной военный суд утвердил приговор контрактнику Ивану Жданову за издевательство над подчиненным и стрельбу в него из автомата в зоне военной операции. 

Контрактник из Ростова-на-Дону Иван Жданов осужден по статье о превышении должностных полномочий за издевательство над подчиненным в ходе военной операции , сообщило издание "Кавказ.Реалии"* 14 июля.

Как следует из апелляционного определения  Южного окружного военного суда, состоящий с 2010 года на службе контрактник, находясь в зоне военной операции, утром 11 октября 2022 года потребовал от подчиненного петь песню, и ползая на четвереньках, издавать звуки животного. После отказа подчиненного Жданов забрал у него автомат и выстрелил ему в ногу.

Суд первой инстанции приговорил Жданова к 3,5 года колонии. В апелляционной жалобе осужденный просил заменить срок на условный, мотивируя это тем, что  он явился с повинной и сообщил о совершенном преступлении, сотрудничал со следствием, признал вину, выплатил потерпевшему 170 000 рублей и извинился перед ним, участвовал в специальной военной операции. Потерпевший также попросил не назначать Жданову реальный срок. 

Апелляционная инстанция заявила, что суд первой инстанции уже учел эти обстоятельства как смягчающие, а также участие Жданова в контртеррористической операции на Северном Кавказе, наличие у него ребенка и положительные характеристики по службе. Суд не нашел основания для смягчения приговора и оставил его в силе, следует из решения, опубликованного 14 июля на сайте Южного окружного военного суда.

Комментариев Жданова или его официальных представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд отказался смягчить приговор офицеру-контрактнику из Ростовской области Павлу Кривичу, осужденному на шесть лет колонии за смертельное ранение подчиненного.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Контрактник из Ингушетии осужден за покушение на командира", "Военный из Северной Осетии осужден на три года за ранение сослуживца", "Меняйло отчитался о проверке жалоб на издевательства над мобилизованным".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 июля 2023, 16:20

15 июля 2023, 14:40

15 июля 2023, 13:44

  • Военный из Дагестана погиб на Украине

    Рядовой Наджибулла Валиев погиб на Украине, сообщила администрация Кизилюрта. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 571 силовика из Дагестана.

15 июля 2023, 12:53

15 июля 2023, 12:11

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи