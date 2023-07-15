Контрактник из Ростова-на-Дону осужден за стрельбу в подчиненного

15 июля 2023, 15:31

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Южный окружной военный суд утвердил приговор контрактнику Ивану Жданову за издевательство над подчиненным и стрельбу в него из автомата в зоне военной операции.

Контрактник из Ростова-на-Дону Иван Жданов осужден по статье о превышении должностных полномочий за издевательство над подчиненным в ходе военной операции , сообщило издание "Кавказ.Реалии"* 14 июля.

Как следует из апелляционного определения Южного окружного военного суда, состоящий с 2010 года на службе контрактник, находясь в зоне военной операции, утром 11 октября 2022 года потребовал от подчиненного петь песню, и ползая на четвереньках, издавать звуки животного. После отказа подчиненного Жданов забрал у него автомат и выстрелил ему в ногу.

Суд первой инстанции приговорил Жданова к 3,5 года колонии. В апелляционной жалобе осужденный просил заменить срок на условный, мотивируя это тем, что он явился с повинной и сообщил о совершенном преступлении, сотрудничал со следствием, признал вину, выплатил потерпевшему 170 000 рублей и извинился перед ним, участвовал в специальной военной операции. Потерпевший также попросил не назначать Жданову реальный срок.

Апелляционная инстанция заявила, что суд первой инстанции уже учел эти обстоятельства как смягчающие, а также участие Жданова в контртеррористической операции на Северном Кавказе, наличие у него ребенка и положительные характеристики по службе. Суд не нашел основания для смягчения приговора и оставил его в силе, следует из решения, опубликованного 14 июля на сайте Южного окружного военного суда.

Комментариев Жданова или его официальных представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд отказался смягчить приговор офицеру-контрактнику из Ростовской области Павлу Кривичу, осужденному на шесть лет колонии за смертельное ранение подчиненного.

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