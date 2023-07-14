Карабахский госминистр призвал жителей выйти на митинг за право на жизнь

14 июля 2023, 04:02

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Госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян упрекнул в бездействии власти Армении и объявил о начале всенародного движения за право на жизнь, призвав жителей региона выйти на митинг в Степанакерте.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Власти ввели ограничения на продажу и распределение продуктов питания, а жители опасаются их отсутствия. 12 июля Штаб национального движения по разблокировке Лачинского коридора провел марш и митинг в Степанакерте с призывом объединиться для снятия блокады.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, но дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на мосту через реку Хакари на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

Госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян, предложивший участникам митинга 12 июля объединиться для борьбы, призвал жителей непризнанной республики выйти 14 июля на новую акцию в поддержку общенационального права на жизнь. В обращении к народу, транслировавшемся в местных СМИ и в соцсетях, Нерсисян объявил этот митинг началом «бессрочного всенародного движения».

«С 12 декабря прошлого года Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха) находится в блокаде. Семь месяцев в условиях отсутствия элементарных условий для жизни, 29-й день Арцах живет в полной блокаде, за счет внутренних ресурсов, которые не безграничны. Как ни горько об этом говорить, но в условиях молчания и почти бездействия Республики Армения, всего армянства, гаранта Трехстороннего заявления - России и международного сообщества, нас ведут к катастрофе. Необходимо пробудиться и противостоять этому», - заявил Нерсисян.

Он призвал армянство присоединиться к «Движению по деблокаде Арцаха», отметив, что Нагорный Карабах «имеет уникальное значение для армянского народа и армянской государственности». Госминистр также обратился к международному сообществу, назвав признание превалирующей ценностью прав жителей региона «единственным путем решения проблем».

На митинге, который начнется утром 14 июня на площади Возрождения в Степанакерте, жители должны «вместе определить дальнейшие шаги во всенародной мирной борьбе за общенациональные права и существование», добавил он.

Офис омбудсмена Нагорного Карабаха в своем заявлении от 13 июля назвал критической ситуацию в непризнанной республике. «Намеренный тотальный запрет на перевозку продуктов питания и товаров первой необходимости, наложенный Азербайджаном с 15 июня, угрожает жизни 120 тысяч жителей Арцаха. Азербайджан также заблокировал двустороннюю перевозку пациентов и лекарств Международным Комитетом Красного Креста (МККК). Российские миротворцы перевозят грузы для собственного содержания с помощью вертолетов, в то время как все население Арцаха находится под угрозой голода, а международные субъекты не предпринимают никаких шагов», - заявил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

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