Кадыров рапортовал об отправке новой группы бойцов на Украину

14 июля 2023, 03:03

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Очередная группа добровольцев отправилась в зону военных действий из Грозного после подготовки в Российском университете спецназа, сообщил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп бойцов из Чечни на Украину, предыдущее такое сообщение он опубликовал 1 июля. В конце мая он заявил, что с начала военной операции из республики отправлено 26 тысяч бойцов. 11 июня Кадыров рассказал, что в Чечне из опытных бойцов сформированы два полка министерства обороны "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня". 9 июля Кадыров заявил, что спецназ "Ахмат" под командованием Апти Алаудинова переброшен в район Бахмута.

Очередной самолет с группой добровольцев, отправляющимися в зону военных действий, вылетел из аэропорта в Грозном, сообщил Рамзан Кадыров вечером 9 июля.

Кадыров отметил, что в группу, помимо жителей Чечни, вошли "прибывшие из других российских регионов". В опубликованном им видеоролике присутствуют бойцы из Ингушетии и Петербурга, шеврон в виде флага Ингушетии на форме одного из силовиков демонстрируется крупным планом.

"Неудобно смотреть по телевизору, наблюдать, как свои братья там погибают", - объясняет свою мотивацию один из комбатантов на видео.

Бойцы прошли краткий курс практической подготовки в Российском университете спецназа, где "работают самые лучшие инструкторы в мире", указано в публикации Telegram-канала Кадырова.

Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин.

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