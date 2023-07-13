Жительница Нагорного Карабаха получила длительный срок по делу о госизмене

13 июля 2023, 23:07

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Бывшая госслужащая Арзик Арутюнян, обвиненная в сотрудничестве с иностранными спецслужбами, приговорена судом в Нагорном Карабахе к десяти годам лишения свободы.

Как сообщал "Кавказский узел", в июне 2022 года стало известно, что госслужащая в Нагорном Карабахе заподозрена в государственной измене. Следствие заявило, что женщина передавала иностранным спецслужбам данные об происходящем в непризнанной республике, а также сведения о российских миротворцах и вынужденных переселенцах.

Согласно версии следствия, карабахская чиновница сотрудничала с иностранными спецслужбами с октября 2021 года до конца мая 2022 года. В этот период она встречалась с кураторами на Украине и в Тбилиси, получала от них денежные средства и дорогие подарки, в том числе парфюм, сумку и iPhone.

Суд общей юрисдикции в Нагорном Карабахе вынес приговор жительнице непризнанной республики Арзик Арутюнян, которая обвинялась в государственной измене.

Дело Арутюнян рассматривалось в суде с октября 2022 года. Суд признал ее виновной в госизмене (часть 1 статьи 310 УК Нагорно-Карабахской республики) и приговорил к 10 годам заключения, сообщила сегодня прокуратура Нагорного Карабаха.

В сообщении ведомства отмечается, что приговор Арутюнян был оглашен 11 июля. Прокуратура не уточняет, был ли обжалован приговор.

Комментариями Арзик Арутюнян или ее адвоката относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает. Служба безопасности Нагорного Карабаха ранее заявляла, что женщина созналась в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.