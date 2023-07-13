13 июля 2023, 23:07

Жительница Нагорного Карабаха получила длительный срок по делу о госизмене

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Бывшая госслужащая Арзик Арутюнян, обвиненная в сотрудничестве с иностранными спецслужбами, приговорена судом в Нагорном Карабахе к десяти годам лишения свободы. 

Как сообщал "Кавказский узел", в июне 2022 года стало известно, что госслужащая в Нагорном Карабахе заподозрена в государственной измене. Следствие заявило, что женщина передавала иностранным спецслужбам данные об происходящем в непризнанной республике, а также сведения о российских миротворцах и вынужденных переселенцах.

Согласно версии следствия, карабахская чиновница сотрудничала с иностранными спецслужбами с октября 2021 года до конца мая 2022 года. В этот период она встречалась с кураторами на Украине и в Тбилиси, получала от них денежные средства и дорогие подарки, в том числе парфюм, сумку и iPhone. 

Суд общей юрисдикции в Нагорном Карабахе вынес приговор жительнице непризнанной республики Арзик Арутюнян, которая обвинялась в государственной измене.

Дело Арутюнян рассматривалось в суде с октября 2022 года. Суд признал ее виновной в госизмене (часть 1 статьи 310 УК Нагорно-Карабахской республики) и приговорил к 10 годам заключения, сообщила сегодня прокуратура Нагорного Карабаха.

В сообщении ведомства отмечается, что приговор Арутюнян был оглашен 11 июля. Прокуратура не уточняет, был ли обжалован приговор.

Комментариями Арзик Арутюнян или ее адвоката относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает. Служба безопасности Нагорного Карабаха ранее заявляла, что женщина созналась в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.

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Примечание:

"Карабахский военный арестован по делу о госизмене", "Два жителя Степанакерта обвинены в передаче секретных данных Азербайджану", "Армянский военный задержан по делу о госизмене".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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