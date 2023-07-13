ЕСПЧ признал неправомерным лишение правозащитника Гусейнова гражданства Азербайджана

13 июля 2023, 17:20

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Власти Азербайджана нарушили права Эмина Гусейнова, лишив его гражданства, постановил сегодня Европейский суд по правам человека. Назначенная судом компенсация в 4500 евро не соразмерна нанесенному властями вреду, заявил Гусейнов.

"Кавказский узел" писал, что в мае 2018 года Европейский суд по правам человека начал коммуникацию по жалобе бывшего председателя, а ныне исполнительного директора Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмина Гусейнова, который пожаловался на принуждение к отказу от азербайджанского гражданства. После этого заключения в поддержку журналиста внесли в ЕСПЧ сразу четыре международные неправительственные организации.

После того, как власти в августе 2014 года устроили обыск в офисе возглавляемого Гусейновым Института свободы и безопасности репортеров, он укрылся в посольстве Швейцарии в Баку. 13 июня 2015 года он покинул Азербайджан на самолете главы швейцарского внешнеполитического ведомства Дидье Буркхалтера, сообщил норвежский фонд "Дом прав человека". На лишение гражданства Гусейнов пожаловался 14 января 2016 года. Он заявил, что его лишили гражданства, чтобы помешать правозащитной деятельности

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня объявил решение по жалобе азербайджанского правозащитника, исполнительного директора Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмина Гусейнова на лишение азербайджанского гражданства в 2015 году.

В сообщении Страсбургского суда отмечается, что Гусейнов, будучи журналистом и руководителем неправительственной правозащитной организации, подвергся уголовному преследованию в Азербайджане. В 2014 году против него было заведено уголовное дело по обвинениям в финансовых нарушениях и он, опасаясь необъективного следствия, 10 месяцев вынужденно скрывался в посольстве Швейцарии в Азербайджане. Гусейнов покинул страну при содействии главы МИД Швейцарии, однако перед отъездом из Баку его лишили азербайджанского гражданства.

Гусейнов, как отмечается в сообщении ЕСПЧ, в своем заявлении указывал на нарушения его прав по статьям об уважении личной жизни, свободе выражения мнений, праве на эффективные средства юридической защиты и пределы использования ограничений (статьи 8, 10, 13, и 18 Европейской конвенции о правах человека) и заявлял, что был принужден местными органами власти к отказу от гражданства.

Кроме того, Гусейнов ссылаясь на статьи о праве на индивидуальную жалобу и обязательстве создать условия для расследования(статьи 34 и 38 Европейской конвенции) указывал, что, представляющий его интересы в Азербайджане родной брат Мехман Гусейнов был арестован. Кроме того, правительство не представило копии всех документов, необходимых для расследования жалобы и все это нарушало права заявителя на эффективные средства юридической защиты.

Заявитель просил ЕСПЧ принять вердикт об отмене решения о лишении его гражданства и восстановлении гражданства.

ЕСПЧ постановил признать нарушение прав Гусейнова по статье 8 о праве на уважение частной и семенной жизни.

Страсбургский суд назвал "бесспорным" тот факт, что после лишения гражданства, Гусейнов оказался в положении "лица без гражданства", "без надежного документа, удостоверяющего личность" и это создало для него "общую неопределенность" и "повлияло на социальную идентичность". Суд также пришел к выводу, что правительство Азербайджана не выполнило обязательств по статьям 34 и 38. Вместе с тем, ЕСПЧ не стал расследовать нарушения по статьям 10, 13 и 18. ЕСПЧ постановил выплатить Гусейнову компенсацию в размере 4500 евро за моральный ущерб, сказано в сообщении Страсбургского суда.

Сам Гусейнов, который в настоящее время проживает в Швейцарии лишь частично удовлетворен решением суда.

"Самое главное - ЕСПЧ признал неправомерность лишения моего гражданства. Конечно, было бы лучше в постановлении суда было бы напрямую предписано правительству отменить это решение и восстановить мое гражданство. Но, в любом случае, сам факт признания нарушения моих прав предполагает принятие властями мер по устранению последствий этого нарушения", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Оценивая размер компенсации Гусейнов сказал, что ему непонятно из каких критериев исходил ЕСПЧ. "В данном случае, моральный ущерб, нанесенный мне неизмерим никакими материальными ценностями. Меня лишили гражданства моей страны, я не могу ехать на родину восемь лет. Для меня принципиально восстановление азербайджанского гражданства. Я имел право на получение гражданства страны, где я проживаю и страны, гражданами которой являются моя супруга и мои дети. Но я предпочитаю оставаться лицом без гражданства, чтобы до конца прилагать усилия для восстановления моего азербайджанского гражданства", - сказал Гусейнов.

Он отметил, что, ЕСПЧ при назначении компенсаций помимо всего прочего учитывает как правило уровень жизни в стране пребывания заявителя. "Я проживаю в Швейцарии, которая считается одной из дорогих стран не только Европы, но и мира. И потому не понятно, чем руководствовался ЕСПЧ, устанавливая сумму компенсации. Я удивлен также тем, что ЕСПЧ не счел необходимым признать нарушение моих прав по статьям 10,13 и 18. Ведь меня преследовали из-за моей свободы выражения мнений, журналисткой и правозащитной работы, преданию огласке фактов нарушения прав представителей медиа, насилия над ними, защиты их прав. Преследования меня имели политические мотивы и это нарушало статью 18 Европейской конвенции. Власти не предоставляли мне нужных документов , чтобы я мог эффективно защищал свои интересы в ЕСПЧ и это нарушение статьи 13", - сказал Гусейнов.

Он отметил, что после консультаций со своими адвокатами, представляющими его в ЕСПЧ, определится с необходимостью подачи жалобы в Большую палату ЕСПЧ.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался не доступным для комментариев.

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