Суд отказался вернуть российское гражданство Аршаку Макичяну

13 июля 2023, 04:53

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Адвокаты активиста намерены добиваться отмены решения об аннулировании гражданства семьи Макичян в Верховном суде России.

Как писал "Кавказский узел", суд в Московской области в ноябре 2022 года лишил активиста Аршака Макичяна, уроженца Армении, полученного им в 2004 году российского гражданства. Макичян заявил, что не имел иного гражданства и стал жертвой давления из-за участия в акциях протеста. Вместе с Аршаком гражданства России были лишены два его брата и отец. 3 февраля МВД обязало родственников Макичяна покинуть страну в течение трех дней, а ФСБ запретила им въезд в Россию на 50 лет. В марте активист сообщил, что его семья планирует бороться за право возвращения в Россию.

Семья активиста Аршака Макичяна уехала из Армении в 1990-х годах из-за войны, когда ему был один год. Аршак учился в Московской консерватории по классу скрипки, активно участвовал в экологическом движении, выходя на одиночные пикеты, также участвовал в пацифистских акциях. Активист уехал из страны после того, как был задержан перед очередной акцией протеста.

Суд отклонил жалобу по делу о лишении гражданства Аршака Макичяна, поданную адвокатами активиста. О решении вечером 12 июня сообщил правозащитный проект "Первый отдел".

Юристы, представляющие интересы Макичяна, готовят новую жалобу в Верховный суд России". "Снова заявляем, что российские паспорта у Аршака и его семьи аннулировали незаконно", - указано в Telegram-канале проекта.

Основанием для лишения гражданства семьи Макичян стало обращение прокуратуры, которая ссылалась на предоставление ими "недостоверных сведений" 18 лет назад. Аршак Макичян прожил в России 27 лет из 28, его братья и отец также не имели гражданства какого-либо другого государства, отмечает ОВД-Инфо*.

Аршак Макичян сейчас живет в Берлине и активно участвует в акциях протеста, в апреле он организовывал шествие против блокады Нагорного Карабаха. Комментариев относительно решения суда 12 июля активист на своей странице в соцсети не публиковал.

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