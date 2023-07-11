11 июля 2023, 03:55

Бастрыкин заинтересовался расследованием убийства Ржицкого

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела об убийстве в Краснодаре заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Неизвестный четырежды выстрелил в Ржицкого во время пробежки, сообщил телеграм-канал Shot.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля в Краснодаре убит заместитель начальника отдела по мобилизационной работе мэрии Станислав Ржицкий.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краснодарского следственного управления А. Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства Станислава Ржицкого, сообщил 10 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

По факту убийства Ржицкого возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, информирует "Интерфакс".

Ржицкий был убит утром во время пробежки. Около спортивного комплекса "Олимпийский" его подкараулил неизвестный, который выстрелил ему четыре раза в спину и грудь. Пострадавший умер на месте, сообщает телеграм-канал Shot.

На канале опубликована, как утверждается, ориентировка на предполагаемого убийцу. Разыскивается мужчина 30-40 лет среднего телосложения, одетый во все черное и голубую кепку. В ориентировке имеется фотография предполагаемого преступника, сделанная камерой уличного наблюдения, однако лицо мужчины заблюрено.

"Кавказский узел" не располагает подтверждениями достоверности указанных примет.

Телеграм-канал Baza сообщил, что предполагаемый убийца мог отследить Ржицкого при помощи специального приложения Strava, которое позволяет строить маршруты для бега, езды на велосипеде и прогулок и делиться ими с другими пользователями. При этом забег, во время которого он был убит, в приложении отмечен не был.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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