Убит замглавы отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара

10 июля 2023, 21:05

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Сегодня в Краснодаре убит Станислав Ржицкий, занимавший в мэрии города должность заместителя начальника отдела по мобилизационной работе.

Заместитель начальника отдела мэрии Краснодара по мобилизационной работе Станислав Ржицкий был убит сегодня утром, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу мэрии Краснодара.

"Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого не стало. По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы", - приводятся в публикации слова сотрудника пресс-службы мэрии.

Ранее Ржицкий служил капитаном на подводной лодке "Краснодар", он принял командование в декабре 2016 года, говорится в сообщении на сайте администрации и городской думы Краснодара от 20 октября 2017 года.

На сайте и в соцсетях мэрии Краснодара, а также на сайте и в соцсетях управления МВД по Краснодарскому краю и управления Следкома России по Краснодарскому краю к 21.00 мск не содержится информации о гибели Ржицкого.

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