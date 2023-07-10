Число эвакуированных жителей Сочи достигло 240

10 июля 2023, 14:02

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Во временные пункты размещения в Сочи эвакуированы 240 местных жителей, дома которых были подтоплены в результате непогоды. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации, к устранению последствий непогоды привлечены волонтеры.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июля на Сочи обрушились проливные дожди и ветер. Потоки воды снесли больше десятка автомобилей, затоплено несколько жилых домов. Местные жители заявили, что причиной подтоплений является бессистемная застройка города. Сегодня стало известно, что в Сириусе эвакуированы 24 жителя, дома которых оказались подтоплены.

Из-за подтоплений, возникших в результате обильных осадков на территории Хостинского и Адлерского районов Сочи, а также на федеральной территории "Сириус" вводится режим ЧС, сообщила пресс-служба мэрии города-курорта.

В пункты временного размещения доставлены 240 местных жителей. Минувшей ночью в результате ливня в Сириусе, Адлерском и Хостинском районах оказались подтоплены 200 домовладений, уровень воды в реке Хорота достиг отметки "опасное явление", привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Эвакуация жителей из подтопленных районов продолжается, спецтехника откачивает воду. Сотрудники местной администрации проводят подворовые обходы, чтобы определить ущерб. В ликвидации последствий непогоды помимо спасателей участвуют волонтеры, они, в частности, помогают жителям очищать дворы. На федеральной автодороге А-147 на участке Адлер – Веселое приостановлено движение из-за подтопления проезжей части, сказано в сообщении.

Напомним, сочинцы ранее неоднократно критиковали власти за неработающие ливневки. Так, еще в 2018 году сочинцы заявили, что постоянные подтопления в городе происходят из-за нарушений строительных норм. Многие ливневые стоки в городе пришли в негодность, подтвердил тогда руководитель МУП "Водосток" Владимир Нестеренко. В ноябре 2022 года после жалоб сочинцев на подтопления около пляжа в Адлере были найдены незаконные врезки в ливневую канализацию.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сочи идет сильный дождь при температуре воздуха +24 градуса, скорость ветра составляет 4 метра в секунду. В ночь на 11 июля также ожидается сильный дождь, температура воздуха понизится до +22, скорость ветра понизится до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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