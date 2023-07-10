Жители Дагестана потребовали снизить цены на такси

10 июля 2023, 12:14

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Житель Дагестана записал видеообращение, в котором призвал сервисы такси снизить цены на проезд. Часть комментаторов в соцсети поддержала его требование, заявив, что цены на такси в республике высокие, а качество сервиса низкое. Другая часть отметила, что цены в Дагестане регулярно повышаются и на другие услуги, в том числе – коммунальные.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее жители Дагестана неоднократно жаловались на высокие тарифы на поездки в общественном транспорте. Условиями работы также ранее возмущались и сами таксисты. Так, 14 февраля 2022 года водители сервиса "Яндекс. Такси" в Махачкале и Каспийске объявили о проведении забастовки из-за низких цен на проезд, снижения дохода и увеличения расстояния подачи такси. В сравнении с другими сервисами у "Яндекс. Такси" цены достаточно высокие, и водители этой компании не гнушаются спекуляцией в плохую погоду, отметили жители Махачкалы и Каспийска в соцсети.

Видеообращение, в котором житель Дагестана призвал таксистов снизить цены на проезд, было размещено вечером 9 июля в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте" . "Мое обращение к учредителям такси "Анжи", "Яндекс". Очень много жалоб от жителей Республики Дагестан, что тариф очень повышен. Будьте добры, пожалуйста, разберитесь с этим", – сказал он.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписано более 172 тысяч пользователей, на 12.10 мск 10 июля набрал 176 отметок с реакцией пользователей и 476 комментариев.

"Мало того что цену подняли, так и рядом с домом не останавливается. То останавливает не там, где нужно, или же несколько кругов сделает, или же даже и не знает, как доехать до места назначения. Редко встречаются хорошие и адекватные таксисты", – написала Алиса Гашимова.

"Цены на такси подорожали, конечно", – согласился Norman Waltz.

"Тариф очень повышен, поверьте. С Гамидова, 36, чтобы поехать в мединститут возле центральной мечети, 230 рублей бывает. Две остановки. Это нормально?" – спросила Сай Османова.

"Каждое утро думаю о том, что поездки через сервис "Яндекс" стали совсем дорогими. Я "зеленый тариф" уже месяцев четыре-пять точно не видел", – отметил Френки Костелло.

"Яндекс" берет много процентов, просто надо в Дагестане сделать другие такси", – считает Мурад Магомедов.

Другая часть пользователей встала на сторону таксистов. Ну, а что вы хотели? Цены на газ и бензин растут, думали, на такси не поднимут?" – спросила Aniyat Kazanfarova.

"Должно быть все приемлемо, учитывая расходники на авто и цену на бензин, на газ. С одного конца в другой конец 500 рублей, я считаю, что это нормально", – написал Артур Гебеков.

"На такси все жалуются. Но почему никто не жалуется на дороги, мусор, да куча других проблем есть. А всем такси не угодило. Так почему этот же человек не пытается решить проблемы со светом, мусором, дорогами, ценами на газ, проблему с транспортом?" – задался вопросом пользователь Memento Mori.

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