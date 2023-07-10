Движение по Транскаму возобновлено

10 июля 2023, 10:21

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Движение транспорта возобновлено по Транскавказской автомагистрали после расчистки дорожного полотна, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", минувшей ночью Транскавказская магистраль была закрыта для всех автомобилей из-за ухудшения погоды.

Введенные ранее ограничения на движение по Транскаму сняты, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии в своем Telegram-канале.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали <…> разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон – Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях", – сказано в публикации.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, указано в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

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