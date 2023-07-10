Транскам закрыт для всех машин

10 июля 2023, 06:44

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Транскавказская магистраль закрыта для всех автомобилей из-за ухудшения погоды, сообщили сегодня спасатели.

По данным управления МЧС по Северной Осетии, движение по Транскавказской магистрали закрыто с минувшей ночи.

"В связи с ухудшением погодных условий <…> запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 03.00 10 июля", – сообщило ведомство сегодня в своем Telegram-канале.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Алагире умеренный дождь, температура воздуха составляет +22 градуса, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 11 июля также прогнозируется умеренный дождь, температура воздуха понизится до +20 градусов, скорость ветра – до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, указано в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

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