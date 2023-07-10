Военнослужащие из Чечни в зоне проведения СВО. Стоп-кадр из видео https://vk.com/video/@ramzan?z=video279938622_456245239%2Fpl_279938622_-2

10 июля 2023, 07:40

Кадыров сообщил о переброске чеченского спецназа на артемовское направление

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Спецназ "Ахмат" под командованием Апти Алаудинова переброшен на артемовское направление, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он опубликовал видео с Алаудиновым, который утверждает, что только посетил бойцов в селе Клещеевка около Артемовска.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп бойцов из Чечни на Украину. В конце мая он заявил, что с начала военной операции из республики отправлено 26 тысяч бойцов. 1 июля Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев, которые прошли подготовку в Российском университете спецназа.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 9 июля в своем телеграм-канале о том, что спецназ "Ахмат" под командованием Апти Алаудинова переброшен в окрестности Артемовска (Бахмута). При этом Кадыров назвал артемовское (бахмутское) направление "сложным" и добавил, что "такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения".

Кадыров опубликовал видеообращение Алаудинова, в котором он сообщает, что едет из села Клещеевка, которое находится около Артемовска (Бахмута). "Еду оттуда, проверив несение службы нашими бойцами. Противник однозначно получит по зубам", - сказал Алаудинов.

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Примечание:

"В командовании чеченских силовых подразделений произошли изменения", "СВО изменила отношение жителей Северного Кавказа к военной службе", "Минобороны РФ подписало контракт с "Ахматом" на фоне пикировки кадыровцев с Пригожиным".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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