Сочинцы назвали хаотичную застройку причиной подтопления

10 июля 2023, 03:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Подтопление в Хостинском районе связано в первую очередь не с плохими погодными условиями, а с бездумной застройкой города и игнорированием строительных норм, считают местные жители, ставшие свидетелями разгула стихии.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля на Сочи обрушились проливные дожди и ветер. Потоки воды снесли больше десятка автомобилей, затоплено несколько жилых домов.

Сочинцы, проживающие в жилом комплексе "Хоста Сити" в Хостинском районе, построенном в садовом товариществе "Сутугинское" рядом с горным ручьем Видный, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что чиновники, которые приехали к ним 9 июля, настоятельно рекомендовали им ничего не требовать в качестве компенсаций

ЖК "Хоста Сити" был построен на землях садового товарищества частным застройщиком. Он не подвел к домам коммуникации, подключив их к коммуникациям садового товарищества, не рассчитанным на такое количество жильцов. Власти Сочи считают, что дома узаконены судом вопреки позиции мэрии. Администрация подавала иски на снос, но суд все равно узаконил их.

"После потопа приехали чиновники администрации, и когда мы стали им жаловаться на то, что у нас нет дороги, а ручей не взят в берега, они посоветовали нам помалкивать, иначе инициируют снос наших домов, как самостроев", - рассказала Ирина Полянская.

"После обычного для Сочи дождя горный ручей Видный, который протекает в микрорайоне "Звездочка", СТ "Сутугинское" мимо высотных самостроев ЖК "Хоста-Сити" <...>, затопил некоторые многоквартирные дома на двух последних улицах и снес в овраг пару десятков автомобилей, припаркованных у ЖК "Хоста Сити", - рассказал житель Хосты Николай Орлов. По его словам, до постройки в верховьях ручья коттеджного поселка в микрорайоне "Звездочка" и высоток в СТ "Сутугинское" таких происшествий здесь не было.

Бывшая работница совхоза "Приморский" Ольга Акопян рассказала, что была свидетельницей уничтожения плодородных земель совхоза. "Ранее у нас был очень богатый совхоз. Выращивали в основном овощи. Земля была плодородной. Мы граничили с Нацпарком. Стояли теплицы. Но после 90-х совхоз развалили, людей оставили без работы, землю разворовали и стали продавать с позволения сочинских властей. Фабриковали фальшивые документы <...> Там, где мы раньше выращивали томаты и кабачки, теперь стоят коттеджи и высотки. Нашей земли показалось мало, залезли даже в Нацпарк. Там рубили деревья и строили. Мимо нас протекает горный ручей Видный. Застройкой сузили его русло. Естественно, что во время дождей все реки и ручьи Сочи разливаются, поэтому русла и устья рек и ручьев в советское время было запрещено застраивать во избежание потопов и ЧП. Но новая власть совершенно не заботится о безопасности людей, поощряя застройку водоохранных зон", - рассказала она.

"Огромные потоки воды образуются в ручье Видный после каждого дождя. Мы его боимся. Он разливается и тащит за собой корни деревьев, ил, камни. То, что произошло 9 июля - это результат того, что выше нас по течению идет застройка русла ручья. Далее он спускается к нам от микрорайона "Звездочка", у нас тоже плотная застройка. Воде больше некуда уходить. Русло забито, вот в этот раз и прорвало", - отметил житель ЖК "Хоста Сити" Сергей Туринов.

По его словам, вода из ручья неслась по единственной узкой улице. "У нас тут шесть или семь домов разной высоты от 13 до 20 этажей. Как мы узнали позже, застройщик <...> построил МКД на бывших огородах СТ "Сутугинское" <...> Строил открыто и открыто продавал до 2018 года, а потом его посадили за мошенничество, за двойные и даже тройные продажи. Дома остались недостроенными. Где-то нет ступеней, где-то - лифтов, где-то - водопровода, электроэнергии. Достраивали его дома всем миром. Соседи у меня в основном очень бедные, из разных неблагополучных регионов страны. Социально незащищенные. Для многих покупка квартир здесь стала палочкой-выручалочкой и способом выжить. В Сочи тепло, есть цивилизация. Люди, которые приехали из пригородов и деревень, покупали квартиры по 800 тысяч или 700 тысяч рублей. Сейчас у нас тут образовался поселок из порядка 2,5 тысячи человек. Кому-то узаконили квартиры судами, как нежилые помещения, кому-то это до сих пор не удалось. Но власти присвоили домам здесь адреса", - сообщил он.

Он отметил, что не является собственником квартиры, а арендует ее. "Хозяин квартиры живет в Иркутске, а я у него снимаю жилье. Я приехал в Сочи на заработки, плачу ему немного за аренду. У него квартира не оформлена, но меня устраивает. Я сам строитель и знаю, что в Сочи дома и квартиры расходятся как горячие пирожки, но люди просто не знают, как они строятся и на какой земле, поэтому покупают, особенно когда дешево", - рассказал Туринов.

Проживающие в районе улиц Шоссейная и Кипарисовая Раиса и Виталий рассказали, что видели 9 июля много техники, в основном эвакуаторы, которые пытались "вылавливать" автомобили и извлекать их из оползневых зон. По их словам, вода в ручье Видный неслась с такой силой, что смыла пол-холма рядом с тоннелем и обнажила водопроводную трубу. Уровень воды в ручье поднимался до желтых газовых труб, стоящих на опорах.

"Никаких компенсаций в связи с ущербом нам никто не обещает. Только угрожают снести нас и говорят, что нас тут вообще не должно быть", - сказала Ирина Горохова.

Сотрудница пресс-службы мэрии Сочи Ирина Садчикова-Попко рассказала корреспонденту "Кавказского узла" о последствиях подтопления. "В микрорайоне частично пострадала дорожная инфраструктура, однако общественный транспорт ходит по расписанию, наносы с дороги оперативно убираем. Коммунальные сети не повреждены, свет, вода, газ поступают жителям в полном объёме. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в ночь на понедельник. Все городские службы продолжают работу в круглосуточном режиме. Следим за оперативной обстановкой на месте. Окажем населению всю необходимую помощь. В ночь на воскресенье в Хостинском районе Сочи прошли залповые ливни. Выпало около 80 миллиметров осадков. Жертв и пострадавших нет. Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства не пострадала", - сообщила она.

По словам Садчиковой-Попко, в Хосте работает городской оперативный штаб под руководством главы города Алексея Копайгородского. "Из подвалов домов производится откачка воды. В устранении последствий непогоды задействовано 60 человек личного состава и 15 единиц техники. В результате подтопления дома по улице Кипарисовая, 9/1 в пункт временного размещения будут переселены 10 человек. Произошло также подтопление цокольных этажей многоквартирных домов на улицах Кипарисовая, 1 и Шоссейная, 5. Эвакуация жильцов и расселение не потребовались. По улице Ручей Видный в районе дома №67 пострадал личный автотранспорт. Сейчас вода спала. Мониторинговые группы совершат обход, чтобы оценить ущерб", - рассказала она.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Сочи прогнозируется сильный дождь при температуре воздуха +24 градуса, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 11 июля также ожидается сильный дождь, температура воздуха понизится до +22, ветер стихнет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня в микрорайоне Мацеста река вышла из берегов после обильных осадков и затопила дороги и дома. Власти города уделяют недостаточно внимания расчистке русел и укреплению берегов рек, заявили пользователи Telegram. Жители микрорайона Мацеста, чьи дома оказались подтопленными, получат по 10 тысяч рублей и компенсацию ущерба за имущество, сообщила администрация Сочи.

Напомним, в 2018 году жители Сочи заявили, что постоянные подтопления в городе происходят из-за хаотичной застройки и запущенного состояния ливневок. Многие ливневые стоки в городе пришли в негодность, подтвердил тогда руководитель МУП "Водосток" Владимир Нестеренко. В ноябре 2022 года после жалоб сочинцев на подтопления около пляжа в Адлере были найдены незаконные врезки в ливневую канализацию.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.