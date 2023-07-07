Вынесен приговор ростовскому блогеру Рулеву

07 июля 2023, 03:52

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Суд в Ростове-на-Дону назначил один год и три месяца колонии-поселения блогеру Сергею Рулеву, обвиняемому в вымогательстве, оскорблении представителя власти и неуважении к суду.

Как сообщал "Кавказский узел", в начале апреля суд в Ростове-на-Дону арестовал на шесть месяцев блогера Сергея Рулева, подозреваемого в вымогательстве 100 тысяч рублей у помощницы депутата Госдумы от КПРФ Татьяны Крашенниковой. 1 июля прокуратура запросила для Рулева два года колонии-поселения.

Сергей Рулев ранее неоднократно принимал участие в различных акциях в Ростове-на-Дону. В частности, 6 мая 2017 года она был задержан за нарушение общественного порядка на акции, посвященной пятой годовщине разгона "Марша миллионов" на Болотной площади.

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону назначил Сергею Рулеву год и три месяца колонии-поселения, а также 320 часов обязательных работ, сообщил вечером 6 июля информационный портал ro.today.

Суд зачел Рулеву три месяца, проведенные в СИЗО, за шесть месяцев колонии, а судебный запрет - за полтора месяца срока. Как сообщил ростовский адвокат Евгений Беркович, осужденный выйдет на свободу через 7 с половиной месяцев.

Осужденный намерен обжаловать приговор, отмечается в публикаци Telegram-канала "Яблоко. Дон".

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