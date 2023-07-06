Участник задержания Магомедова и Юсупова вызван в суд

06 июля 2023, 05:24

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Представитель махачкалинской полиции заявила в суде, что заместителя главреда "Черновика" Магомеда Магомедова, который обжаловал срыв одиночного пикета и свое задержание 16 января, в тот день не задерживали. Судья согласился вызвать полицейского и задержанного вместе с Магомедовым журналиста Идриса Юсупова.

Как писал "Кавказский узел", 16 января силовики задержали заместителя главреда "Черновика" Магомеда Магомедова и журналиста "Нового дела" Идриса Юсупова, которые намеревались провести одиночные пикеты в защиту Абдулмумина Гаджиева. Журналистов увезли в Советский райотдел полиции Махачкалы, объяснив задержание тем, что получили сообщение об организации массовых беспорядков. Спустя несколько часов журналисты были освобождены. В апреле Магомедов подал иск к МВД, требуя признать действия полицейских незаконными.

Коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В частности, 17 апреля такие пикеты провели Идрис Юсупов и Магомед Магомедов. Журналисты считают, что Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Советский районный суд Махачкалы начал рассматривать административный иск заместителя главреда «Черновика» Магомеда Магомедова к МВД. Журналист требует привлечь к ответственности полицейских, которые в январе сорвали его одиночный пикет и доставили его в отдел. На заседании 5 июля Магомедов присутствовал лично вместе со своим юридическим представителем, также в суд явился представитель административного ответчика - управления МВД по Махачкале, передал присутствовавший в зале суда корреспондент «Кавказского узла».

В иске Магомедов изложил обстоятельства задержания 16 января: полицейские остановили журналиста в центре Махачкалы и заявили, что не дадут провести одиночный пикет, так как у них есть информация о готовящейся массовой драке на центральной площади. Магомедов, тем не менее, пошел дальше к месту проведения пикета, – на угол проспекта Гамзатова и улицы Дахадаева, – где его окружили восемь силовиков. Они повторили версию о готовящейся групповой драке, заявив, что журналист подпадает под общее описание предполагаемых злоумышленников «в темных куртках и с палками». Магомедов возразил, что сотрудники полиции знают его лично и могут прислать повестку либо задержать его, если в чем-то подозревают. Затем он развернул плакат; один из силовиков сразу же выхватил плакат из рук журналиста и объявил, что задерживает его. В отделе полиции Магомедов написал и подал подробную жалобу на действия сотрудников, но не смог получить каких либо-документов, доказывающих, что силовики действительно получили информацию о готовящейся драке и пытались пресечь правонарушение.

Представитель ответчиков после оглашения сути дела заявила, что МВД исковых требований не признает. Сам Магомедов, выступая в суде, подтвердил свои требования и детально пересказал обстоятельства задержания. По словам журналиста, сотрудники патрульно-постовой службы, которым полицейские поручили доставить его в отдел, возмущались, что должны доставлять человека «непонятно для чего». Магомедов также описал, как силовики "набросились" на его коллегу Идриса Юсупова, развернувшего плакат. В отделе полиции их отказались регистрировать и удерживали, ничего не требуя; объяснения с задержанных взяли, только когда к ним приехал адвокат.

Юридический представитель Магомедова отметил, что силовики и до 16 января неоднократно срывали одиночные пикеты. «Граждан, которые выходят выразить свое мнение, необоснованно задерживают, фактически препятствуя им в волеизъявлении, выражении своего мнения. Запрет проведения (одиночного) пикета, воспрепятствование его проведению является уголовно наказуемым деянием», - подчеркнул юрист, добавив, что 16 января его в течение часа не пускали в отдел полиции к задержанным.

На вопрос представителя ответчика, может ли он назвать имена участвовавших в задержании полицейских, Магомедов отметил, что силовики не представлялись. «Я могу их непосредственно опознать, я могу показать кабинеты, где они сидели, но по именам и фамилиям назвать их не смогу», - сказал журналист. В ходе заседания он назвал имя лишь одного полицейского, участвовавшего в задержании, так как знал его.

Согласно версии МВД, Магомед Магомедов 16 января не задерживался, поскольку его имя не зафиксировано в книге учета доставленных в дежурную часть. «А в эту книгу у нас заносятся все доставленные абсолютно без исключений», - пояснила представитель ведомства. Она подала ходатайство о вызове в суд сотрудников полиции: того, чье имя назвал Магомедов и всей остальной смены, дежурившей в этот день в Советском ОВД. Магомедов, в свою очередь, попросил допросить в качестве свидетеля Идриса Юсупова и истребовать из отдела полиции документы, в том числе книгу учета посетителей. Суд эти ходатайства удовлетворил, но отказался истребовать по просьбе Магомедова видеозаписи из дежурной части: согласно имеющейся у судьи справки, такие записи хранятся лишь 10 дней, а затем перезаписываются.

По итогам заседания юридический представитель Магомедова заявил корреспонденту «Кавказского узла», что перевес доказательств на стороне журналиста. Идрис Юсупов отметил, что процесс по защите прав Магомедова также служит "повышению общей юридической культуры" и защите прав других пикетчиков, а заодно дисциплинируют отдельных сотрудников полиции и их руководство. «Обжалованием таких действий граждане, журналисты, пикетчики показывают, что есть права, которые не должны нарушаться по прихоти руководства полиции или по какому-то незаконному указанию», - сказал Юсупов корреспонденту «Кавказского узла».

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