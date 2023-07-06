Улькер Гашимова отказалась от услуг государственного адвоката

06 июля 2023, 04:25

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Жительница Дербента Улькер Гашимова, арестованная в аэропорту при попытке покинуть Россию, стала фигуранткой уголовного дела по террористической статье. Девушка заявила о недоверии государственному защитнику и решила защищать себя самостоятельно.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая стало известно, что силовики задержали 23-летнюю активистку из Дагестана Улькер Гашимову в московском аэропорту при попытке вылететь из России. Ее жених сообщил, что девушка планировала просить политическое убежище в Нидерландах. После двух административных арестов в Подмосковье Гашимова была отправлена в Дагестан, с тех пор она находится в махачкалинском СИЗО.

Улькер Гашимовой вменяют одну из "террористических" статей из-за ее публикации в соцсетях, однако подробности дела и конкретный номер статьи неизвестны, сообщило 5 июля издание "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на собственный источник.

Информации о деле Гашимовой крайне мало, поскольку у активистки нет защитника: семья не нанимала для Улькер адвоката, а с государственным защитником арестованная сотрудничать отказалась.

Во время пребывания Гашимовой в махачкалинском СИЗО следователь ее не посещал, сообщил 4 июля член Общественной наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев. "Адвокат, предоставленный государством, есть, но она ему не доверяет и поэтому будет защищать себя сама", - написал он в своем Telegram-канале.

Хадулаев утверждает, что жалоб на условия содержания у Гашимовой нет: ее "никто не обижает", в восьмиместной камере она содержится с еще четырьмя арестантками. "Есть холодильник, телевизор, кормят нормально", - говорится в публикации Хадулаева.

Жених Улькер Гашимовой Антон Коломицын усомнился в правдивости сообщения об отсутствии у заключенных жалоб. Коломицын утверждает, что обнаружил себя заблокированным в канале Хадулаева еще до того, как успел прокомментировать публикацию. Скриншот системного сообщения о бане от администратора он опубликовал в своем Telegram-канале.

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