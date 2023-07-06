Активисты в Степанакерте пошли навстречу властям

06 июля 2023, 01:28

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Штаб народного движения по разблокировке Лачинского коридора согласился по просьбе властей отложить протестные акции до конца недели. Запасов продовольствия в Нагорном Карабахе хватит на одну неделю, заявил глава Антикризисного совета при президенте непризнанной республики Тигран Петросян.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня Штаб народного движения по разблокировке Лачинского коридора заявил, что парламент Нагорного Карабаха должен потребовать у российских миротворцев разблокировать дорогу, а если они не сделают этого, добиться ввода международных миротворческих сил. 26 июня депутаты предложили активистам в закрытом формате обсудить их требование, члены штаба отвергли предложение, расценив его как отказ от обсуждения. 30 июня стало известно, что командование миротворцев согласилось принять представителей штаба. 4 июля активисты призвали неравнодушных граждан начать протестные акции с требованием снять блокаду Нагорного Карабаха.

В начале июня карабахские активисты создали Штаб народного движения по разблокировке Лачинского коридора. Они установили палатку в центре Степанакерта.

Активисты Штаба народного движения по разблокировке Лачинского коридора утром и вечером 5 июля провели анонсированные днем ранее акции протеста, потребовав от властей непризнанной республики активной коммуникации с российским миротворческим контингентом ради деблокады региона. Участники акции задали чиновникам два вопроса: как отреагировало командование миротворцев на письмо жителей Нагорного Карабаха и что предприняли власти, чтобы добиться отмены блокады, передал корреспондент "Кавказского узла".

«Когда парламент Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) отказался принять письмо к РМС, тогда мы отправили письмо в Центр по обеспечению работы с миротворцами в Степанакерте. Сегодня (5 июля) выяснилось, что письмо они даже не отправляли , и оно пролежало у них все это время. Забрав письмо, мы отправились в правительство, где нам объяснили, что организовать встречу с миротворцами и вести работу по деблокаде коридора не входит в их полномочия. После этого мы отправились в аппарат президента. Там нам сказали что вечером состоится заседание Совбеза Арцаха, и только после этого смогут нам ответить. Поэтому вечером в шесть часов, мы собрались у резиденции президента», - рассказал "Кавказскому узлу" представитель инициативной группы движения Давид Ванян.

По словам Ваняна, утром в акции участвовали более 30 человек, а вечером - порядка 100 человек. Кроме того, многие жители Нагорного Карабаха следили за прямым эфиром с акции в соцсетях, отметил активист.

«После заседания Совбеза к участникам акции вышел председатель Антикризисного совета при президенте Тигран Петросян. Он сообщил, что Совбез поспособствует встрече активистов с командованием РМС. Также Совбез попросил несколько дней, в конце недели он сделает заявление по поводу деблокады и политический ориентации государства», - добавил Ванян.

Он уточнил, что организаторы акции "в целом довольны" ее итогами. «Появилась конкретика, а исходя ответа властей в конце недели мы опреелим наши дальнейшие действия», - сказал Ванян.

Представитель оппозиционного движения «Мое право» Артур Осипян отметил, что «власть должна определиться в каком направлении будет вести политику государства, чтоб вывести народ из создавшейся сложной ситуации».

Глава Антикризисного совета при президенте Нагорного Карабаха Тигран Петросян заявил "Кавказскому узлу", что в конце недели власти планируют "отчитаться перед народом" – рассказать, что они сделали для разблокировки Лачинского коридора, и ответить на вопрос, в состоянии ли они решить эту проблему.

«Ситуация действительно критическая: продовольственных запасов осталось на неделю, врачи не могут полноценно проводить обследования и назначать лекарства из-за их дефицита. Отсутствие топлива сильно ограничило работу всех видов транспорта. Нельзя сидеть и молчать. Люди должны заявить о своих правах и потребовать от ответственных структур добросовестной работы», - сказал Петросян.

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