06 июля 2023, 02:27

Кадыров запретил полеты беспилотников в Чечне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Запрет на использование гражданских беспилотников введен в Чечне. Силовикам поручено пресекать полеты дронов, не принадлежащих органам власти. 

"Кавказский узел" писал о запретах полетов беспилотников в ряде регионов ЮФО и СКФО. Запреты начали вводиться в декабре 2022 года, тогда их объявили на Кубани, в Ростовской и Волгоградской областях. В январе использование беспилотников запретили власти Северной Осетии, в марте - власти Адыгеи и Ставропольского края. В мае полеты дронов были запрещены в Кабардино-Балкарии и в Астраханской области. На органы власти и силовые структуры запреты не распространяются.

Указ о запрете полетов гражданских беспилотников в воздушном пространстве Чечни опубликован на сайте правительства республики. Из документа следует, что запрет не распространяется на дроны, используемых государственными учреждениями и органами власти.

Сотрудникам силовых структур, а именно полиции, ФСБ, Росгвардии, ФСО, ФСИН и Минобороны, поручено "обеспечить реализацию запрета", следует из указа.

Документ, подписанный Рамзаном Кадыровым, датирован 3 июля. В указе обозначено, что он вступает в силу "со дня официального опубликования".

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Примечание:

"Запрет на полеты беспилотников введен в Южной Осетии", "Беспилотник упал в Краснодарском крае", "Анонс запрета на полеты беспилотников обеспокоил кубанских аграриев и экологов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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